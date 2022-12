Suisse - Serbie: A Kobel et à Schär de jouer

Dans l'air depuis quelques heures, les forfaits de Yann Sommer et de Nico Elvedi ont été officialisés. Le gardien et le défenseur ne joueront pas ce soir contre la Serbie.

Grippés depuis jeudi matin, Yann Sommer et Nico Elvedi n'ont finalement pas été jugés aptes pour cette rencontre décisive. Si elle ne la perd pas, la Suisse sera qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Un improbable succès du Cameroun devant le Brésil pourrait toutefois changer la donne et rendre la victoire impérative pour la Suisse.

Murat Yakin a logiquement titularisé Gregor Kobel et Fabian Schär pour pallier les absences de Sommer et d'Elvedi. Il a, par ailleurs, reconduit son organisation en 4-2-3-1 avec Xherdan Shaquiri, de retour aux affaires, et Ruben Vargas dans les couloirs. Noah Okafor, remis de sa gêne musculaire, prendra place sur le banc.

Gregor Kobel honore ce soir sa quatrième sélection. Le Zurichois reste sur une performance bien mitigée avec l'équipe nationale. Il avait, en effet, été titularisé lors de la défaite 4-0 contre le Portugal le 5 juin dernier. Mais cet automne, il a pleinement assuré son rang avec le Borussia Dortmund. Il fut, ainsi, l'un des artisans de la qualification du BvB pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

L'automne a également souri à Fabian Schär. Brillant avec Newcastle, surprenant troisième du championnat anglais, le Saint-Gallois a, ainsi, été régulièrement cité dans le onze idéal de la Premier League pour cette première phase de la saison. Il dispute ce soir contre la Serbie son 74e match avec l'équipe de Suisse.

L'équipe de Suisse évoluera dans la composition suivante ce soir à Doha face à la Serbie (coup d'envoi à 20.00): Kobel; Widmer, Schär, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Sow, Vargas; Embolo.

/ATS