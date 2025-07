Suisse - Espagne: les derniers affrontements

Vendredi, les Suissesses affronteront l'Espagne pour une place dans le dernier carré de l'Euro. Retour sur les cinq dernières confrontations avec les championnes du monde.

La dernière victoire

16 juin 2012. Qualifications pour l'Euro 2013, victoire 4-3. Seuls 760 spectateurs ont assisté à la dernière victoire en date de la Suisse face à l'Espagne, à Aarau. A l'époque, les Ibériques sont encore loin d'être une grande puissance comme aujourd'hui. Dans le camp suisse, la jeune Lia Wälti (19 ans) évolue en défense centrale, Lara Dickenmann occupe le flanc gauche et le duo Bachmann-Crnogorcevic mène l'attaque. Les joueuses entraînées alors par l'Allemande Martina Voss-Tecklenburg renversent le match dans les dix dernières minutes grâce à deux buts de Ramona Bachmann et Selina Zumbühl. La Suisse s'impose pour la première fois depuis 22 ans face à l'Espagne sur un score spectaculaire (4-3). Cela n'empêche pas l'Espagne de se qualifier pour l'Euro, tandis que la Suisse, quatrième du groupe, devra encore patienter quatre ans pour découvrir la grande compétition européenne.

Pour une 7e place

6 mars 2019. Algarve Cup, défaite 2-0. Sept ans après leur dernière confrontation, la Suisse et l'Espagne se rencontrent à nouveau dans le cadre de cette compétition amicale internationale. Les Espagnoles ont certes déjà des joueuses de grande classe dans leurs rangs, mais ne sont pas encore au sommet de la hiérarchie mondiale. Dans ce match pour la 7e place, la Suisse, alors entraînée par Nils Nielsen, s'incline 2-0, sur un but de Jennifer Hermoso et un autogoal de Melanie Müller.

Le bateau prend l'eau

5 août 2023. Huitièmes de finale de la Coupe du monde, défaite 5-1. La Suisse d'Inka Grings subit une cuisante défaite à Auckland face aux futures championnes du monde. Après une phase de groupes solide mais lors de laquelle elles ont peiné à marquer des buts, les Suissesses abordent avec une certaine confiance ce huitième de finale, d'autant plus que l'Espagne vient de perdre son dernier match sur le score de 4-0 face au Japon. Menée dès la 5e minute, la Suisse égalise rapidement sur un but contre son camp. Mais les Espagnoles sont bien les plus fortes et font couler la défense helvétique, jusqu'alors imperméable en Nouvelle-Zélande. Score final: 5-1. Les Suissesses sont éliminées, les Espagnoles filent vers leur premier sacre mondial.

Toujours rien à faire

26 septembre 2023. Ligue des nations, défaite 5-0. Moins de deux mois après leur précédent affrontement en Coupe du monde, les deux sélections se retrouvent en Ligue des nations. Pour leur premier match au pays depuis leur sacre, les Espagnoles étrillent à nouveau l'équipe de Suisse. Les joueuses d'Inka Grings tiennent toutefois le choc un peu plus longtemps, mais finissent par craquer à Cordoue, devant 14'300 spectateurs. Un record pour un match de la Roja sur sol espagnol.

Une troisième claque

31 octobre 2023. Ligue des nations, défaite 7-1. A Zurich, devant 8515 spectateurs, la Suisse encaisse une troisième défaite en trois mois face à l'Espagne. La sélection helvétique monte une fois de plus ses limites face à une Roja beaucoup trop facile. Après onze minutes seulement et des buts d'Oihane Hernandez et d'Alexia Putellas, les Espagnoles mènent 2-0. En deuxième mi-temps, les championnes du monde ajoutent cinq buts pour précipiter la fin du mandat d'Inka Grings, qui quittera son poste d'un commun accord deux semaines plus tard.

