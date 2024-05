Shaqiri rejoint l'équipe de Suisse plus tôt que prévu

Xherdan Shaqiri sera présent dès le début du camp d'entraînement de l'équipe de Suisse lundi à St-Gall.

Le Bâlois a été libéré plus tôt que prévu par Chicago, son club de MLS, a-t-on appris auprès des médias américains.

Shaqiri (32 ans) n'a pas effectué le déplacement de Washington avec ses coéquipiers, qui ont mis fin à une série de quatre défaites en obtenant un point samedi sur la pelouse de D.C. United (1-1). La décision a été prise vendredi, après que des discussions ont été menées entre les dirigeants du Fire, l'ASF et le joueur.

Capitaine de Chicago, Xherdan Shaqiri n'a pas inscrit le moindre but sur une action de jeu en MLS depuis le début de la saison, sa troisième - et sans doute dernière - en MLS. Il reste indispensable en équipe de Suisse, comme en témoigne son superbe but inscrit en Irlande où la troupe de Murat Yakin s'est imposée 1-0 en mars.

Shaqiri devait initialement rejoindre le camp de l'équipe de Suisse une semaine plus tard, soit juste avant le premier des deux matches amicaux prévus avant l'Euro (4 juin face à l'Estonie). Il est finalement l'un des 22 joueurs - sur les 38 pré-sélectionnés - disponibles dès ce lundi.

