Remo Freuler: « l'Italie ne meurt jamais »

'L’Italie ne meurt jamais!' Sept saisons et demie dans le Calcio vous forgent la conviction que l’Italie demeure la favorite du 8e de finale: tel est le message délivré par Remo Freuler à J-3 du choc.

'On a bien vu le match contre la Croatie. Les Italiens ont été menés au score, mais ils n’ont rien lâché. Ils ne lâchent jamais d’ailleurs, explique le demi de Bologne. L’égalisation au bout du temps additionnel va leur faire le plus grand bien. Au final, ils terminent à la deuxième place d’un groupe très fort. Ils sont les favoris de ces huitièmes de finale. Et pour être honnête, cela me va bien.'

'Toute la différence'

A 32 ans, Remo Freuler livrera samedi à Berlin pour sa 71e sélection 'l’un des trois plus grands matches' de sa carrière internationale. 'Ce match ne sera pas un match comme les autres. L’Italie est dans mon cœur, sourit-il. Mais dans un huitième de finale, il n’y a pas de place pour de l’amour.' Le Zurichois veut impérativement cette victoire qui dira si l’équipe de Suisse aura réussi cet Euro. 'Pour l’instant, nous avons fait ce qu’il fallait faire. Plutôt bien, juge-t-il. Mais cela ne compte pas. Ce match contre l’Italie fera toute la différence.'

Remo Freuler et ses coéquipiers ont bénéficié d’une semaine pleine pour préparer ce huitième de finale. Le souvenir des trois matches livrés en 2021 face à la Squadra Azzurra est encore bien présent dans la mémoire des joueurs. 'Nous avons perdu 3-0 le premier en phase de poules de l’Euro. Une défaite sans appel, se souvient Remo Freuler. Heureusement, nous avons su réagir avec deux nuls lors des deux autres rencontres qui nous ont permis d’aller au Qatar. Contrairement aux Italiens...'

'Plus de 10'000 fans pour nous pousser'

Un souvenir, bien plus mortifiant celui-ci, revient à l’évocation d’un huitième de finale: le 6-1 essuyé devant le Portugal lors de la Coupe du monde 2022. 'Le contexte est complètement différent, avance toutefois Remo Freuler. Nous aurons cette fois plus de 10'000 fans derrière nous pour nous pousser. Ils ont été merveilleux lors des trois premiers matches du tournoi. A nous de les rendre heureux le plus longtemps possible pour les payer en retour. Je peux leur faire une promesse: l’équipe qui sera alignée samedi n’aura rien à voir avec celle contre le Portugal. Et nous n’allons pas jouer comme l’Ecosse face à l’Allemagne avec une tactique ultra défensive. Nous jouerons notre football pour faire mal aux Italiens.'

L’une des grandes 'nouveautés' de l’équipe de Suisse par rapport à la Coupe du monde 2022 réside dans l’éclosion de Dan Ndoye. Le joueur coéquipier de Freurer chez les Rossoblu s’avance bien comme le facteur X de la sélection. 'Je ne le connaissais pas vraiment lorsque nous nous sommes retrouvés l’été dernier à Bologne, avoue Remo Freuler. Avec Dan, j’ai découvert un joueur très fort dans le un-contre-un, un joueur capable aussi de bien garder le ballon. Son but contre l’Allemagne lui a fait le plus grand bien. Il l’a libéré d’un poids. Il n’a que 23 ans. Il est vraiment promis à une grande carrière.' Remo Freuler ne serait pas contre qu’elle prenne une autre dimension dès ce samedi.

