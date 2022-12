Neuer devient le gardien le plus capé de la Coupe du monde

Titularisé dans les buts de l'Allemagne jeudi face au Costa Rica, Manuel Neuer a écrit une page d'histoire de la Coupe du monde.

Le portier du Bayern Munich est devenu à 36 ans le gardien de but le plus capé du Mondial, avec 19 matches à son compteur.

Champion du monde en 2014 au Brésil, Manuel Neuer dépasse désormais son compatriote Sepp Maier, champion du monde à domicile en 1974, et le Brésilien Claudio Taffarel, sacré avec la Seleçao en 1994 aux Etats-Unis, qui se sont tous les deux arrêtés à 18 matches dans le tournoi planétaire.

Gardien no 1 de la Mannschaft depuis plus d'une décennie, Manuel Neuer a tout connu avec la sélection allemande à commencer par l'ascension vers les sommets en 2010 en Afrique du Sud, une élimination en demi-finales contre l'Espagne, future championne, et une troisième place au final.

Puis est venu le temps de la consécration au Brésil, avec notamment une demi-finale mémorable contre le pays hôte remportée 7-1, et enfin la chute brutale en 2018 en Russie avec une élimination surprise dès le premier tour, après des revers contre le Mexique (1-0) et la Corée du Sud (2-0).

Encore là en 2026?

Manuel Neuer n'a pas exclu avant le départ pour le Qatar de participer au Mondial 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, Mais ses blessures de ces dernières années (pied gauche en 2017 et 2018, épaule gauche avant le Mondial qatari) pourraient compliquer son rêve.

/ATS