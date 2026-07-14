Mondial 2026: l'Espagne bat la France en demi-finale

L'Espagne s'est qualifiée avec brio pour la finale de la Coupe du monde. A Dallas, la Roja ...
Mondial 2026: l'Espagne bat la France en demi-finale

Mondial 2026: l'Espagne bat la France en demi-finale

Photo: KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW

L'Espagne s'est qualifiée avec brio pour la finale de la Coupe du monde. A Dallas, la Roja a battu la France 2-0 grâce à des buts d'Oyarzabal (22e/penalty) et Pedro Porro (58e).

Dès la première période, l'Espagne a dominé, avec une impressionnante maîtrise collective notamment au milieu du terrain sous la régie de Rodri et Ruiz. La Roja a su annihiler la redoutable armada offensive des Bleus grâce à un gros pressing, une solidarité de tous les instants, un positionnement impeccable et un jeu de passes d'une précision diabolique.

Coup du sort

Un coup du sort a permis aux champions d'Europe de débloquer la situation. A la 20e, Digne a mal estimé un ballon aérien et il a donné un coup de pied à Yamal qui surgissait dans son dos: le penalty, indiscutable, a été transformé avec autorité par Oyarzabal (22e), auteur de son cinquième but du tournoi.

Les Français ont ensuite connu un autre coup dur avec la sortie sur blessure de Saliba (29e). Offensivement, les hommes de Didier Deschamps n'ont pas trouvé la solution: pas le moindre tir cadré au moment de rentrer aux vestiaires.

Comme un fruit mûr

Le scénario est resté le même à la reprise, avec une nette domination des Espagnols qui confisquaient le ballon la plupart du temps. A la 58e, le deuxième but tombait comme un fruit mûr après une longue action collective superbement conclue par Pedro Porro après un service de Dani Olmo.

Les Bleus ont bien tenté de se rebeller, avec deux essais non cadrés de Mbappé (64e/67e), mais rien de plus. En ce 14 juillet, ce sont les Espagnols qui ont pris la Bastille et fait chuter de haut l'équipe qui faisait pourtant figure de grande favorite du tournoi. Mais elle a échoué dès son premier véritable test sérieux. Ses grands leaders ont tous failli sans exception.

Ce sera seulement la deuxième fois que l'Espagne disputera la finale de la Coupe du monde, après son sacre de 2010 en Afrique du Sud. Comme à l'époque, la Roja tentera d'enchaîner après avoir gagné l'Euro deux ans plus tôt. Et signe du destin, elle avait déjà sorti la France en demi-finale en 2024 en Allemagne: l'Argentine et l'Angleterre sont prévenues...

/ATS
 

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