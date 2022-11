Mondial 2022: l'Equateur surpend en bien

Les Pays-Bas et l'Equateur ont fait match nul 1-1 lors de la 2e journée du groupe A du Mondial 2022. Les deux pays comptent ainsi 4 points, contre 3 au Sénégal et 0 au Qatar, déjà éliminé.

Les Néerlandais avaient pourtant pris un départ idéal grâce à une superbe frappe de Gakpo (6e). Mais ils n'ont pas su enchaîner, tant s'en faut, ne se procurant ainsi pas la moindre occasion nette au terme d'une prestation aussi quelconque que décevante.

Les Equatoriens, qui avaient déjà séduit dans le match d'ouverture gagné contre le Qatar, ont confirmé leurs bonnes dispositions. Ils ont dominé depuis la demi-heure et ont égalisé de manière méritée par l'inévitable Enner Valencia (49e), déjà auteur de son troisième but du tournoi. Le capitaine a malheureusement dû sortir sur une civière en fin de rencontre et sa présence dans le prochain match contre le Sénégal semble remise en question.

Qatar déjà out

Ce résultat nul a par ailleurs scellé le sort du Qatar, premier pays éliminé. Leur dernière rencontre, face aux Pays-Bas, comptera pour beurre pour eux, mais pas pour les Oranje, à qui un point suffira pour se qualifier pour la suite de la compétition.

Mais il faudra que les protégés de Louis van Gaal montrent bien plus d'intensité et de volonté que face à l'Equateur...

/ATS