Mondial 2022: l'Angleterre bat le Sénégal 3-0 en 8es de finale

L'Angleterre défiera la France samedi en quarts de finale du Mondial 2022. Les Three Lions ont battu le Sénégal 3-0 à Al Khor grâce à des buts d'Henderson (38e), Kane (45e) et Saka (57e).

Les Anglais ont pourtant été dominés pendant presque toute la première mi-temps, avant de marquer sur leur première action percutante. La réussite d'Henderson doit beaucoup à Bellingham, qui lui a donné une passe parfaite après une percée côté gauche.

Le leader technique

Le jeune prodige du Borussia Dortmund, qui s'affirme comme le leader technique de son équipe, a aussi été à l'origine du but de Kane en récupérant le ballon dans son camp et en initiant un contre fulgurant via Foden. Ce dernier a aussi offert le 3-0 à Saka, qui a de fait mis fin à tout espoir de retour pour les champions d'Afrique.

Ceux-ci ont eu le tort de ne pas savoir concrétiser leurs occasions à 0-0. Pickford a ainsi sauvé son camp à la 32e sur un essai de Dia. Qui sait comment les Anglais auraient réagi en étant menés au score?

Secteur offensif bien fourni

Par contre, dès qu'ils ont pris l'avantage, ils ont maîtrisé le jeu et ont montré de belles qualités offensives. Gareth Southgate dispose d'une kyrielle de solutions dans ce secteur, de sorte que le forfait de dernière minute de Raheem Sterling (pour une urgence familiale) n'a pas été ressenti négativement.

Même si la France fera sans doute figure de favorite samedi, surtout avec un Kylian Mbappé en feu, les Three Lions ne partiront pas battus d'avance. Ce quart de finale promet déjà beaucoup...

/ATS