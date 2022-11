Mondial 2022: journée décisive dans les groupes A et B

Les Pays-Bas et l'Angleterre sont bien placés pour se qualifier pour les 8es de finale du Mondial 2022 au Qatar. L'Equateur et l'Iran en rêvent.

Qualification, première place importante pour la suite de l'épreuve... Voici les enjeux de ce mardi, qui marque le début de la troisième et dernière journée des phases de poules, avec les groupes A et B.

Groupe A

Trois équipes peuvent encore prétendre à la qualification, à savoir les Pays-Bas, l'Equateur et le Sénégal. Le Qatar, pays hôte, est déjà éliminé après deux défaites.

Les Pays-Bas, après une victoire contre le Sénégal (2-0) et un nul face à l'Equateur (1-1), n'ont besoin que d'un nul contre le Qatar. Ils peuvent même se permettre une improbable défaite contre le pays organisateur si les Equatoriens battent le Sénégal.

L'Equateur se qualifiera en cas de succès ou de nul contre le Sénégal. Voire de défaite si les Qataris battent les Néerlandais sur un plus gros score, ce qui relève toutefois de la théorie...

La défaite est en revanche interdite pour les Sénégalais, et il leur faut même a priori gagner contre l'Equateur. Un nul pourrait les qualifier, mais à la condition très improbable que les Pays-Bas soient battus par le Qatar. Et par plus d'un but d'écart.

Les Pays-Bas, l'Equateur et le Sénégal tous terminer en tête du groupe. Si l'Equateur et les Pays-Bas l'emportent, la première place sera pour celui qui réussira le score le plus large. Plus difficile d'en rêver pour le Sénégal: il lui faudrait gagner et tabler sur un nul ou une défaite des Pays-Bas.

Groupe B

En théorie, toutes les équipes peuvent se qualifier, même si la tâche s'annonce quasi impossible pour les Gallois et qu'elle est quasiment acquise pour l'Angleterre. Les Anglais sont en effet les mieux placés, seuls leaders avec quatre points et une différence de buts très favorable grâce à leur démonstration contre l'Iran (6-2). Une victoire ou un nul contre leurs voisins gallois les qualifierait à coup sûr. Une défaite par moins de quatre buts d'écart serait également suffisante.

L'Iran a son destin en mains grâce à sa victoire sur les Gallois (2-0). S'ils battent les Etats-Unis, les Iraniens seront en 8es pour la première fois de leur histoire. Un nul les qualifierait aussi si l'Angleterre n'est pas battue par le Pays de Galles. En revanche, la défaite leur est interdite.

Pour les Américains, pas d'arithmétique compliquée: seule une victoire sur l'Iran les qualifiera. Les Gallois doivent non seulement l'emporter contre les rivaux anglais, mais ils doivent aussi rêver d'un nul dans l'autre rencontre. Sauf à battre l'Angleterre sur un score fleuve, avec quatre buts d'écart.

Théoriquement, tout le monde peut accrocher la première place. Mais si elle gagne, l'Angleterre s'en emparera. Même un nul lui suffira si l'Iran ne l'emporte pas.

/ATS