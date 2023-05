Manchester City rejoint l'Inter Milan en finale

Deux ans après sa défaite devant Chelsea à Porto, Manchester City aura une deuxième chance pour remporter enfin la finale de la Ligue des Champions. Elle l'opposera à l'Inter le 10 juin à Istanbul.

Tout indique que l'heure du sacre va sonner pour les Mancuniens. Leur démonstration lors de la demi-finale retour face au Real Madrid va marquer les esprits pendant longtemps. Après le 1-1 de Bernabeu huit jours plus tôt, Mancuel Akanji et ses coéquipiers n'ont laissé aucune chance au tenant du titre. Ils se sont imposés 4-0 sur un doublé de Bernardo Silva en première période (23e et 37e) , sur un autogoal de Militao à la 73e consécutif à un coup franc de Kevin De Bruyne et sur une réussite du Champion du monde Julian Alvarez à la 91e.

Incapables de s'aventurer plus loin que le rond central lors d'une première demi-heure affolante, les Madrilènes auraient cédé encore plus vite si Thibaut Courtois n'avait pas réussi deux miracles sur deux têtes d'Erling Haaland. Le gardien belge n'a toutefois rien pu faire sur la frappe de Bernardo Silva pour le 1-0. Le Portugais avait été démarqué par une inspiration magnifique de De Bruyne. Sur le 2-0, Bernardo Silva surgissait après un renvoi de la défense sur une frappe du capitaine Ilkay Gündogan pour marquer de la tête.

Même s'il avait renversé bien des montagnes par le passé dans cette Ligue des Champions, le Real n'avait plus rien à espérer. Les Madrilènes avaient raté le coche deux minutes avant le 2-0 avec ce tir de Toni Kroos qui touchait la transversale d'Ederson.

Manuel Akanji vingt-six ans après

Vingt-six ans après Stéphane Chapuisat avec Dortmund, un joueur suisse peut à nouveau figurer dans le onze de départ d'une équipe victorieuse en finale de la Ligue des Champions. Titulaire indiscutable dans la défense à trois de Pep Guardiola, Manuel Akanji s'apprête à son tour écrire une belle page de l'histoire du football suisse. Face au Real Madrid, le Zurichois a livré une nouvelle performance de choix comme axial gauche dans ce match retour qui fut sans doute l'un des plus beaux de la saison des Citizens. Impliqué sur l'action qui a conduit à l'autogoal de Militao, Il n'a pas commis la moindre erreur et, surtout, la qualité de son jeu de passe a aidé les siens à exercer un ascendant écrasant.

/ATS