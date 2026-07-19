Maîtrise espagnole contre furia argentine, opposition de styles

Contrôle contre insouciance, force du collectif contre équipe au service de Messi: la finale de la Coupe du monde entre l'Espagne et l'Argentine promet ce soir.

L'identité de jeu espagnole n'est plus à présenter. Faite de possession, parfois à outrance, et de redoublement de passes en une ou deux touches maximum, elle a fait le succès de la Roja à partir du titre européen de 2008.

Dans ce Mondial, les circuits de passes espagnols ont d'abord été inoffensifs face au Cap-Vert (0-0), avant de monter en intensité et en efficacité sous l'impulsion du trio Rodri/Fabian Ruiz/Dani Olmo, le 'meilleur' milieu de terrain du monde selon leur sélectionneur Luis de la Fuente.

Le deuxième but inscrit face à la France par Pedro Porro, à la conclusion d'une séquence d'une vingtaine de passes partie de la surface de réparation espagnole avec Dani Olmo en détonateur, illustre à la perfection cette maîtrise.

Pour dérouter ses adversaires, l'Argentine a jusque-là misé sur un jeu plus direct, et surtout sur une capacité à rester en vie quel que soit le scénario.

Déjà poussés en prolongation face au modeste Cap-Vert et contre la Suisse, mais surtout menés 2-0 par l'Egypte jusqu'à la 79e avant de l'emporter 3-2, les Argentins ont encore fait parler leur 'grinta' et ce supplément d'âme pour renverser les Anglais en demies (2-1).

A Atlanta, la Pulga et ses coéquipiers ont exulté une nouvelle fois dans les ultimes instants quand Lautaro Martinez leur a donné la victoire dans le temps additionnel.

'Ils jouent comme s'ils avaient sept ou huit ans. Ils ne se disent pas: 'Et si je rate?', ou 'Et si on est éliminé?'. Ils ne pensent pas à ça. Ils pensent simplement à jouer au football, comme ils l'ont toujours fait', s'est réjoui le sélectionneur argentin Lionel Scaloni.

Messi et ses soldats contre la force du collectif

Octuple Ballon d'Or et idole jusque dans son vestiaire, Lionel Messi aimante tous les ballons dans une équipe argentine dont les membres lui sont dévoués corps et âme. Avec huit buts et quatre passes décisives en sept matches, et des prestations époustouflantes malgré ses 39 ans, le lutin de Rosario le leur rend bien.

Mercredi encore, il a déposé un centre au millimètre sur la tête de Lautaro, quelques minutes après une première passe décisive pour Enzo Fernandez. Et lorsque l'intensité adverse se fait trop forte sur le génie argentin, ses dix partenaires se muent en gardes du corps pour protéger leur joyau.

Dans ce Mondial où les performances des stars ont fait les gros titres pendant un premier tour à l'enjeu limité, Lamine Yamal lui s'est fait plus discret. Tout juste de retour de blessure pour disputer cette Coupe du monde, la star de la Roja n'a inscrit qu'un but.

Mais qu'importe. Dans le dispositif de Luis de la Fuente, il ne cherche pas à endosser le costume du héros et se fond parfaitement dans le collectif bien rodé de l'Espagne, symbolisé par l'altruisme de son no 10 Dani Olmo.

Deux équipes qui savent jouer à la limite

Charges dans le dos, coudes qui traînent et semelles: face aux Anglais, les Argentins ont d'abord fait étalage de toute leur palette pour pourrir la rencontre, le quotidien britannique 'The Telegraph' ayant décompté les '31 coups bas' de l'Albiceleste, 'maîtres sud-américains des forces du mal'.

Une fois la partie renversée, les mauvais gestes ont laissé place au chambrage et à la malice d'Emiliano Martinez, feignant une douleur à l'ischio-jambier pour gagner quelques secondes, jusqu'à faire perdre ses nerfs à Jude Bellingham, coupable d'une gifle dans la tête de Valentin Barco après le coup de sifflet final.

Une agressivité sud-américaine qui, avec trois des onze joueurs titulaires évoluant à l'Atlético Madrid, fait forcément penser au jeu prôné par Diego Simeone dans la plus 'argentine' des équipes de Liga, forcement bien connue des Espagnols.

La Roja n'est pas non plus du genre à se laisser marcher dessus. Face aux Bleus, Rodri et ses coéquipiers ont su mettre le pied quand il le fallait pour tuer dans l'oeuf le jeu de transition français et boucler la rencontre avec 12 fautes, seulement trois de moins que les Argentins face aux Anglais.

Dans un registre un peu moins exubérant, ils ne sont pas non plus avares de roublardise. Dans une fin de rencontre aux allures de toro géant, Unai Simon a incité Kylian Mbappé à une faute de frustration grossière, quelques minutes après avoir feint un contact au visage avec Theo Hernandez.

Reste à voir qui dégoupillera le premier ce soir.

/ATS