« Les meilleurs sont là, les attentes sont énormes » relève Yakin

'Chacun connaît son rôle dans l'équipe. Il y a beaucoup de concurrence en milieu de terrain', a expliqué le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin à Zurich pour justifier ses choix.

Le sélectionneur s'est exprimé avant de s'envoler avec son équipe pour la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, qui débute le 11 juin.

Sur les 26 joueurs retenus, seuls deux évoluent en Suisse (l'attaquant Christian Fassnacht et le gardien Marvin Keller, tous deux des Young Boys) . Tous les autres jouent dans les cinq grands Championnats européens, dont 9 en Allemagne.

'Les attentes sont énormes, les meilleurs joueurs sont là et j'ai la possibilité d'appliquer plusieurs systèmes de jeu', s'est félicité Murat Yakin, à moins d'un mois du premier match de la 'Nati', contre le Qatar le 13 juin à San Francisco.

'Nous emmenons assez de maillots et de vêtements' (pour tenir jusqu'en finale le cas échéant, ndlr), a ajouté le sélectionneur.

Fidèle à lui-même, Murat Yakin a insisté plusieurs fois sur l'homogénéité du groupe. Chacun doit se mettre au service de l'équipe et connaît sa partition. Il a loué les qualités des principaux absents, relevant qu'ils avaient beaucoup de potentiel et gardaient toute sa confiance, en faisant allusion à Joël Monteiro, Vincent Sierro et Alvyn Sanches notamment.

Différents schémas

'Evidemment, ils étaient déçus. Ce n'était pas facile. Mais nous avons beaucoup de concurrence à ces postes', a relevé le sélectionneur. 'Nous avons voulu miser sur des valeurs sûres et retenir des joueurs méritants. La forme actuelle a joué un rôle afin que l'équipe soit performante. Nous pouvons jouer selon différents schémas et sommes flexibles.'

Retenu dans le cadre des 26, Zeki Amdouni manque de temps de jeu à Burnley mais 'il est 100% en forme d'un point de vue médical', a précisé le coach.

Yakin se réjouit de pouvoir compter sur Johan Manzambi, la valeur montante, qui dispute ce mercredi la finale de l'Europa League avec Fribourg, contre Aston Villa. 'C'est une personnalité intéressante, il progresse sans cesse sans avoir encore atteint tout son potentiel. Il est très polyvalent, je peux même le faire jouer en attaque.' Noah Okafor, attaquant nominal, s'est lui aussi 'très bien intégré à nouveau dans le groupe'.

L'équipe de Suisse arrivera à San Diego le 2 juin , où elle aura son camp de base. Dans le groupe B, elle jouera contre le Qatar, le Canada et la Bosnie-Herzégovine.

/ATS