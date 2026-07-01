Les Etats-Unis veulent briller, la Belgique confirmer

Convaincants en phase de poules de leur Mondial, les Etats-Unis affrontent la Bosnie mercredi à San Francisco. Ils pourront compter sur leur star Christian Pulisic, maintenant que la route s'élève.

Pulisic, tantôt milieu offensif tantôt attaquant, est à 27 ans la figure de proue d'une génération états-unienne qui doit faire passer un cap à son sport dans un pays où le 'soccer' masculin reste mineur.

Le joueur de l'AC Milan est fortement attendu dans cette phase à élimination directe, une occasion unique à domicile qui décidera de l'empreinte enfin laissée, ou pas, par Team USA dans l'histoire de la compétition.

Après une semaine de repos à la suite d'une légère blessure au mollet, Pulisic est de retour en forme. Le sélectionneur Mauricio Pochettino pourra compter sur sa vedette - auteur de 33 buts en 88 sélections - mercredi (jeudi 2h en Suisse) pour atteindre les 8es de finale.

L'Angleterre et la Belgique doivent se méfier

Si elles partent favorites de leurs confrontations, face à la RD Congo pour l'Angleterre et au Sénégal pour la Belgique, les deux nations européennes doivent s'attendre à une forte résistance sur le chemin qui les sépare des 8es de finale.

Après avoir été accrochée par le Ghana (1-1) en poules, l'Angleterre affronte mercredi (18h en Suisse) une autre nation africaine dans une rencontre piégeuse: la RD Congo, qui a notamment contraint le Portugal au match nul (1-1) pour son entrée en lice.

La Belgique, en manque d'inspiration offensive jusqu'ici malgré un convaincant 5-1 contre la Nouvelle-Zélande, espère retrouver son ailier Jérémy Doku en forme. Le Sénégal attend lui aussi de sa star Sadio Mané qu'il retrouve son efficacité.

Les deux armes fatales de leur sélection n'ont pas vraiment été létales dans ce Mondial et doivent recharger rapidement avant de s'affronter mercredi à Seattle (22h en Suisse).

Après s'être qualifié de justesse en tant que huitième meilleur troisième, le Sénégal espère revivre l'épopée de 2002, où il avait atteint les quarts de finale, son meilleur parcours en Coupe du monde.

/ATS