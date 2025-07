Leila Wandeler: « Un sentiment de relâchement incroyable »

Leila Wandeler a participé à la belle victoire suisse contre l'Islande à Berne dimanche à l'Euro (2-0). La jeune fribourgeoise décrit ce qu'elle a ressenti lors des deux buts helvétiques.

L'invitée surprise de la sélection de Pia Sundhage, qui est entrée en jeu pour la deuxième fois de sa jeune carrière avec le maillot rouge à croix blanche sur les épaules, a remplacé Svenja Fölmli peu avant l'heure de jeu. Vingt minutes plus tard, Géraldine Reuteler libérait l'équipe de Suisse et le Wankdorf en marquant le 1-0 (76e).

'C'était un sentiment de relâchement incroyable', a-t-elle réagi en zone mixte. 'On a travaillé tellement dur, on a eu des phases super compliquées. C'était pas facile de mettre la pression de côté, d'oublier tout ce qui a été dit de négatif. C'était vraiment génial de voir tous les fans sauter comme ça quand on marqué.'

Une entrée décisive

L'attaquante de l'OL Lyonnes (19 ans) a marqué les esprits dès son entrée, par cette fraîcheur qu'elle incarne au sein de cette jeune et prometteuse sélection suisse aux côtés d'Iman Beney, de Noemi Ivelj et de Sydney Schertenleib (toutes 18 ans). Elle a rapidement adressé un centre en direction de Beney, dont la tête a manqué de tromper la gardienne islandaise Cecilia Runarsdottir (59e).

'Ça aurait pu être très beau, mais je suis sûre qu'Iman aura plein d'autres occasion de la mettre au fond. Il fallait que je fasse ce centre pour un peu me mettre dedans parce que c'était quand même compliqué au début', a commenté Wandeler devant une foule de micros à laquelle elle n'est pas encore habituée.

Galvanisée par l'ouverture du score de Reuteler, la Fribourgeoise a ensuite pris sa chance de loin, mais sa frappe pleine de culot s'est écrasée sur la barre transversale islandaise (80e). 'La coach m'a clairement dit de prendre ma chance quand je suis entrée, de faire ce que je sais faire', a-t-elle expliqué. 'C'est seulement en jouant librement que l'on arrive à faire des choses. Donc je me suis juste laissée aller.'

Un assist pour conclure

Leila Wandeler a poursuivi son travail offensif, pas du tout frustrée par son occasion manquée, et en contre-attaque, c'est elle qui a servi Alayah Pilgrim pour un 2-0 qui pourrait s'avérer crucial en vue du troisième match face à la Finlande. Un match nul jeudi à Genève suffirait en effet aux Suissesses pour rejoindre les quarts de finale.

Ce deuxième but a également propulsé la fin de match au rang d'inoubliable pour les supporters et les joueuses suisses. 'Je suis trop fière de ce qu'a fait l'équipe. On va vraiment en profiter et puis se concentrer sur le dernier match', a promis Wandeler, pressée de retourner au vestiaire 'pour aller danser' avec ses coéquipières.

/ATS