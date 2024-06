La phase de groupes se conclut

Le tour préliminaire de l'Euro 2024 se conclut mercredi avec les derniers matches des groupes E et F. Dans le groupe E de la Belgique, les quatre équipes peuvent encore prétendre à la première place.

Avec une victoire chacun, la Roumanie, la Slovaquie, l'Ukraine et la Belgique sont à égalité, même si les Diables Rouges et les Roumains ont un petit avantage avec leur différence de but positive (+1). Face à la Slovaquie (18h à Francfort), ces derniers tenteront d'effacer leur défaite concédée samedi contre Kevin De Bruyne et Cie (0-2).

Les Belges se sont en effet relancés après une entrée en lice ratée face aux Slovaques (0-1). Leur duel à Stuttgart (18h) avec une sélection ukrainienne, qui a elle aussi, même si moins brillamment, effacé sa défaite initiale en battant la Slovaquie vendredi (2-1), promet des étincelles.

Turquie, Tchéquie ou Géorgie?

Dans le groupe F, le Portugal de Roberto Martinez est déjà assuré de la première place et jouera son huitième de finale lundi 1er juillet à Francfort, contre un troisième de groupe. Le sélectionneur espagnol de la Seleçao devrait donc largement faire tourner son effectif face à la Géorgie à Gelsenkirchen (21h).

Les joueurs de l'entraîneur français Willy Sagnol pourraient en profiter, eux qui n'ont récolté qu'un point en deux matches. Il leur faudrait toutefois réussir un exploit pour rallier la phase à élimination directe dès leur première participation à un Euro.

A Hambourg (21h), la Turquie (3 points) n'aura de son côté besoin que d'un match nul face à la Tchéquie (1 point) pour se qualifier. Les Turcs devront toutefois serrer les rangs pour éviter de prendre l'eau comme ce fut le cas samedi contre le Portugal (0-3).

/ATS