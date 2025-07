La Suisse se qualifie pour les quarts de finale de l'Euro

La Suisse jouera les quarts de finale de 'son' Euro! A Genève, la sélection de Pia Sundaghe a réussi son pari en tenant la Finlande en échec (1-1). Elle affrontera l'Espagne ou l'Italie en quarts.

Quel scénario incroyable à Genève! Au bord du précipice après un but finlandais marqué sur penalty à la 79e minute, les Suissesses ont arraché le match nul dans le temps additionnel, sur un but de Riola Xhemaili (93e). L'attaquante, entrée en jeu dix minutes plus tôt, a dévié au fond des filets un centre-tir de l'inévitable Géraldine Reuteler, désignée joueuse du match pour la troisième fois (!) de suite.

Comme elles l'avaient annoncé, les joueuses de Pia Sundhage, qui a aligné pour la première fois de son mandat la même équipe lors de deux matches consécutifs, ne sont pourtant pas allées à Genève pour défendre 90 minutes et se contenter du match nul. Elles n'ont pas non plus dû attendre la deuxième mi-temps pour mettre en difficulté leurs adversaires, comme ce fut le cas lors de leur victoire contre l'Islande (2-0).

Une double occasion

A la 13e minute, les Suissesses se sont ainsi procuré une double occasion qui aurait dû les lancer idéalement dans la partie. Mais Sydney Schertenleib a vu sa jolie frappe du droit être détournée par la gardienne finlandaise Anna Koivunen, tandis que la tentative de 'Madjer' de Svenja Fölmli n'a pas trouvé le cadre.

De moins en moins tranchantes au cours de la première période, Livia Peng et ses coéquipières ont dû faire le dos rond. La portière helvétique a toutefois rassuré le Stade de Genève à plusieurs reprises en repoussant le danger provenant principalement de coups de pied arrêtés finlandais. Son arrêt sur la ligne après une déviation d'Eva Nystrom a évité à la Suisse d'encaisser un but bien malheureux juste avant la pause (45e).

En lançant Leila Wandeler (pour Fölmli) et Ana-Maria Crnogorcevic (à la place de Nadine Riesen) au retour des vestiaires, Pia Sundhage a opéré le même changement tactique qui avait fonctionné contre l'Islande. Le 3-5-2 a laissé place à un 4-4-2 qui a permis à la Suisse de bien contrer les combinaisons axiales de la Finlande.

Le retour de Xhemaili

Car oui, les Suissesses se sont tout de même appliquées à bien défendre pour conserver ce match nul si précieux. Elles n'ont pratiquement rien offert aux Nordiques en deuxième mi-temps avant que Viola Calligaris ne commette l'irréparable en fauchant Emma Koivisto dans la surface. L'arbitre française Stéphanie Frappart n'a pas hésité en indiquant le point de penalty, et Natalia Kuikka a battu Livia Peng pour qualifier virtuellement les Finlandaises.

Mais voilà, cette équipe de Suisse dispose d'une force de caractère remarquable. Elle l'a encore prouvé jeudi, bien aidée par les derniers changements de Pia Sundhage qui a tenté le tout pour le tout en introduisant deux attaquantes. Dont Riola Xhemaili.

La Soleuroise, qui avait perdu sa place de titulaire après avoir joué le match d'ouverture, a endossé le costume d'héroïne au meilleur des moments pour plonger le public genevois dans l'euphorie. Une euphorie qui ne demande qu'à se poursuivre autour de cette équipe de Suisse décidément épatante, qui affrontera l'Espagne ou l'Italie vendredi 18 juillet à Berne.

/ATS