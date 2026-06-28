La Suisse face à l'Algérie de Vladimir Petkovic en 16es de finale

La Suisse connaît son adversaire pour les 16es de finale du Mondial. Elle affrontera l'Algérie ...
La Suisse face à l'Algérie de Vladimir Petkovic en 16es de finale

La Suisse face à l'Algérie de Vladimir Petkovic en 16es de finale

Photo: KEYSTONE/AP/Ed Zurga

La Suisse connaît son adversaire pour les 16es de finale du Mondial. Elle affrontera l'Algérie de son ancien sélectionneur Vladimir Petkovic jeudi à Vancouver (vendredi à 5h00 du matin en Suisse).

Murat Yakin et ses hommes ont donc dû attendre la toute fin de la phase de groupes pour découvrir l'équipe qu'ils retrouveront au Canada. Alors que l'Iran semblait tenir la corde, il s'agira finalement de l'Algérie, qui s'est qualifiée grâce à son match nul obtenu samedi à Kansas City contre l'Autriche (3-3).

Les Fennecs ont terminé à la troisième place du groupe J avec quatre points. Ils ont commencé par une défaite 3-0 face à l'Argentine avant de renverser la Jordanie (2-1).

Samedi, ils sont d'abord revenus deux fois au score avant de prendre l'avantage à la 93e minute en marquant un but qui envoyait l'Iran face à la Suisse. Mais l'Autriche, alors virtuellement éliminée, a égalisé à la 95e pour rallier les 16es de finale, où elle affrontera l'Espagne.

Des retrouvailles cinq ans après

C'est la deuxième fois de l'histoire que l'Algérie se qualifie pour une phase à élimination directe d'un Mondial. En 2014, les Fennecs avaient été éliminés en 8es de finale par l'Allemagne, future championne du monde, après prolongations (2-1).

Le match sera forcément particulier pour les joueurs suisses ayant évolué sous les ordres de Vladimir Petkovic. Le 'Mister' a entraîné l'équipe de Suisse entre 2014 et 2021 (78 matches, un record), quittant son poste après un Euro 2021 marqué par la victoire historique contre la France en 8es de finale.

Mais face à leur ancien mentor, Granit Xhaka et ses coéquipiers partiront tout de même favoris. Vainqueurs de leur groupe, ils devront assumer leur statut et leurs ambitions pour rallier les 8es de finale, où ils pourraient défier la Colombie ou le Ghana.

/ATS
 

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