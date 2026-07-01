L'équipe d'Iran de retour à Téhéran en terrain conquis

Fanfare et bouquets de fleurs: quelques centaines de supporters ont acclamé mercredi les joueurs ...
L'équipe d'Iran de retour à Téhéran en terrain conquis

L'équipe d'Iran de retour à Téhéran en terrain conquis

Photo: KEYSTONE/AP/Gregory Bull

Fanfare et bouquets de fleurs: quelques centaines de supporters ont acclamé mercredi les joueurs de l'équipe d'Iran à leur retour à Téhéran, malgré une élimination précoce du Mondial.

'Iran, Iran!', entonne comme d'une seule voix ce comité d'accueil composé de jeunes enfants, de leurs parents mais aussi de fans inconditionnels, a constaté l'AFP. Certains agitent des drapeaux vert, blanc et rouge de l'Iran. D'autres arborent des bracelets aux couleurs nationales ou sont vêtus du maillot bleu de la 'Team Melli'.

L'enthousiasme est à son comble lorsqu'un animateur annonce que l'avion de l'équipe vient d'atterrir en provenance de Turquie. A leur descente, les joueurs sont accueillis par des musiciens en tenue militaire au son de l'hymne national.

Sont visibles parmi les supporters des portraits du gardien Alireza Beiranvand, devenu héros national pour ses arrêts décisifs contre la Belgique (0-0). Bien qu'invaincu dans le groupe G, avec trois nuls en autant de rencontres, l'Iran a été éliminé en phase de poules.

Des excuses

L'équipe espérait faire partie des huit meilleurs troisièmes et se qualifier pour la phase à élimination directe, ce qui aurait été une première historique.

'Nous nous excusons tous devant vous, pour ne pas avoir pu nous qualifier (pour les 16es de finale) et vous procurer de la joie', a déclaré Alireza Beiranvand à son arrivée à l'aéroport Mehrabad de Téhéran.

'Nous méritions d'aller plus loin, mais ils nous ont vraiment compliqué la tâche', déplore le défenseur Ramin Rezaïan, en référence aux Etats-Unis, coorganisateur du Mondial et pays à l'origine avec Israël du déclenchement de la guerre contre l'Iran en février.

Jamais un pays hôte d'une Coupe du monde n'avait été en conflit ouvert avec une nation participante. Cette hostilité a pesé dans les préparatifs. La participation de l'Iran est restée incertaine jusqu'au bout. Et au lieu d'établir son camp de base en Arizona comme prévu, l'équipe a dû s'exiler à la dernière minute à Tijuana, le long de la frontière mexicaine.

Les Etats-Unis ont refusé d'accorder des visas à une douzaine de membres de son encadrement, dont le président de la fédération iranienne, Mehdi Taj, ancien membre des Gardiens de la Révolution, une organisation considérée comme terroriste par Washington.

L'équipe, qui estime avoir été 'maltraitée', a plusieurs fois fustigé les restrictions l'obligeant à arriver sur le sol américain, la veille de ses deux premiers matchs, au prix d'allers-retours fatigants avec le Mexique voisin.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le grand espoir italien Palestra répond aux sirènes de Chelsea

Le grand espoir italien Palestra répond aux sirènes de Chelsea

Football    Actualisé le 01.07.2026 - 17:21

Le FC Kosova Neuchâtel accueillera le Lausanne-Sport en Coupe de Suisse

Le FC Kosova Neuchâtel accueillera le Lausanne-Sport en Coupe de Suisse

Football    Actualisé le 01.07.2026 - 13:42

Coupe de Suisse: De belles affiches à l'issue du tirage au sort

Coupe de Suisse: De belles affiches à l'issue du tirage au sort

Football    Actualisé le 01.07.2026 - 13:39

Bruno Genesio nommé entraîneur de Marseille

Bruno Genesio nommé entraîneur de Marseille

Football    Actualisé le 01.07.2026 - 12:05

Articles les plus lus

Le Mexique ne laisse aucune chance à l'Equateur

Le Mexique ne laisse aucune chance à l'Equateur

Football    Actualisé le 01.07.2026 - 06:14

« Les tirs au but, ce n'est pas une loterie », estime Fassnacht

« Les tirs au but, ce n'est pas une loterie », estime Fassnacht

Football    Actualisé le 01.07.2026 - 10:06

Bruno Genesio nommé entraîneur de Marseille

Bruno Genesio nommé entraîneur de Marseille

Football    Actualisé le 01.07.2026 - 12:05

Coupe de Suisse: De belles affiches à l'issue du tirage au sort

Coupe de Suisse: De belles affiches à l'issue du tirage au sort

Football    Actualisé le 01.07.2026 - 13:39

Les Etats-Unis veulent briller, la Belgique confirmer

Les Etats-Unis veulent briller, la Belgique confirmer

Football    Actualisé le 01.07.2026 - 04:08

La 150e de Granit Xhaka, capitaine incompris

La 150e de Granit Xhaka, capitaine incompris

Football    Actualisé le 01.07.2026 - 04:08

Le Mexique ne laisse aucune chance à l'Equateur

Le Mexique ne laisse aucune chance à l'Equateur

Football    Actualisé le 01.07.2026 - 06:14

« Les tirs au but, ce n'est pas une loterie », estime Fassnacht

« Les tirs au but, ce n'est pas une loterie », estime Fassnacht

Football    Actualisé le 01.07.2026 - 10:06