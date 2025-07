L'Islande affûte son plan dans son havre bernois

La sélection islandaise vit l'Euro 2025 dans une bulle ouverte et détendue sur les bords du lac de Thoune. Elle se prépare avant de défier la Suisse dimanche à Berne pour rallier les quarts de finale.

Avant les grands tournois internationaux masculins, les hôtels des équipes sont généralement inaccessibles. La fédération islandaise a visiblement choisi une autre approche pour l'Euro féminin en Suisse. A Gunten, la sélection islandaise a ainsi ouvert ses portes aux journalistes.

Dans le jardin de leur hôtel situé sur les rives du lac de Thoune, les joueuses se reposent entre les entraînements et les matches. Un jeu d'échecs géant côtoie les chaises longues et les parasols. Celles qui délaissent l'échiquier s'emparent d'une raquette de ping-pong ou de badminton, s'offrent un moment de détente au spa, ou piquent une tête dans le lac après une sortie en kayak.

C'est un havre de paix qui fait presque oublier que la sélection islandaise n'est pas venue dans l'Oberland bernois pour des vacances, mais avec la mission de se qualifier pour les quarts de finale à l'occasion de sa cinquième participation consécutive à l'Euro.

La fierté de représenter son peuple

La défaite légèrement surprenante contre la Finlande (1-0) en ouverture mercredi n'a pas changé les ambitions islandaises. 'Il était déjà clair avant le tournoi qu'on allait devoir battre la Suisse pour espérer passer la phase de groupes', déclare Agla Maria Albertsdottir. Sa coéquipière Sveindis Jane Jonsdottir ajoute avec ambition: 'On va gagner contre la Suisse, et on prendra aussi les trois points contre la Norvège'.

Cette déclaration qui pourrait sonner arrogante révèle plutôt l'image que cette équipe islandaise a d'elle-même. Seulement 400'000 habitants vivent en Islande. Les Islandais ont donc l'habitude d'être les 'petits', ceux dont les autres se moquent ou qu'ils sous-estiment. Et ils ont l'habitude de surprendre et de faire trébucher les 'grands' grâce à leur esprit d'équipe et leur passion. C'est ainsi que la sélection de Thorsteinn Halldórsson a battu l'Allemagne 3-0 à Reykjavik et terminé à deux points des Allemandes en qualifications.

'Comme nous sommes si peu nombreux, la fierté de représenter notre pays en Europe est encore plus grande', explique Sandra Maria Jessen. Cette fierté se retrouve aussi chez les supporters. Dimanche, environ 2000 supporters islandais sont attendus à Berne. 'Et je suis sûr qu'ils seront plus bruyants que les supporters suisses', lance le chef de la communication Omar Smarason.

Les Islandaises n'ont pas raté le match d'ouverture entre la Suisse et la Norvège. La pression exercée par l'équipe de Pia Sundhage, surtout en première mi-temps, ne leur a pas échappé. 'La Suisse s'est placée un peu plus haut que lorsque nous l'avions affrontée en Ligue des nations', note Jessen. 'Mais nous avons un plan pour y faire face.'

Jonsdottir comme Wälti

En février et en avril, les équipes s'étaient séparées sur deux matches nuls 0-0 et 3-3. Cette fois, un point n'arrangerait personne en vue d'une qualification pour les quarts de finale. 'C'est tout ou rien', estime Jonsdottir, la meilleure buteuse des qualifications. L'ancienne championne d'Allemagne avec Wolfsburg, qui joue maintenant à Los Angeles dans le club d'Angel City, n'est pas seulement connue pour sa vitesse et son sens de la finition, mais aussi en tant qu'autrice. La jeune femme de 24 ans a déjà publié deux livres pour enfants dont le but est d'inspirer les jeunes filles à commencer le football.

L'attaquante islandaise n'avait pas encore entendu parler de 'Coup d'envoi pour Lia', mais lorsqu'elle découvre le livre que la capitaine suisse Lia Wälti a écrit avec sa sœur Meret, elle déclare dans un grand sourire: 'Ce match sera le duel des livres pour enfants. La victoire reviendra à celle qui a écrit le meilleur livre.'

/ATS