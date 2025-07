L'Angleterre renverse l'Italie et se hisse en finale

L'Angleterre jouera dimanche à Bâle sa deuxième finale d'affilée dans un Euro dames.

Les 'Lionesses', tenantes du titre, ont renversé l'Italie (2-1 après prolongation) mardi soir au Stade de Genève devant 26'539 spectateurs dans la première demi-finale.

Les joueuses de Sarina Wiegman, qui se frotteront à l'Espagne ou à l'Allemagne dimanche dès 18h au stade ultime, sont une nouvelle fois revenues de très loin. Et ce fut même encore plus chaotique qu'en quart de finale face à la Suède, qui menait encore 2-0 à la 78e avant de s'incliner aux tirs au but.

Menée au score depuis la 33e après un but inscrit en contre par Barbara Bonansea, l'Angleterre a ainsi égalisé à la... 96e sur un missile de sa 'joker' Michelle Agyemang. Neuf minutes plus tôt, l'Italie avait manqué le but du k.o, Emma Severini manquant alors l'immanquable à moins de cinq mètres du but anglais.

Les Italiennes n'ont rien lâché. Mais elles n'ont quasiment rien montré en prolongation. Et, deux minutes après qu'Agyemang avait trouvé la transversale sur un lob, un penalty transformé en deux temps par Chloe Kelly à la 119e minute a permis aux vice-championnes du monde 2023 de s'éviter une nouvelle séance de tirs au but.

Coaching gagnant

Cette qualification n'est pas imméritée. Les Anglaises ont dominé d'entrée les débats, sans parvenir à trouver la faille dans un premier temps malgré plusieurs occasions d'ouvrir la marque. L'entrée en jeu à la mi-temps de Beth Mead, qui a remplacé une Lauren James décevante, a changé le cours du match.

Mais ce sont bien les introductions successives de Chloe Kelly (77e), buteuse décisive lors de la finale de l'édition 2022 face à l'Allemagne, et d'Agyemang (85e) qui ont permis d'enfin dynamiter la défense italienne. La profondeur du banc anglais aura donc fait la différence mardi soir.

Wiegman pour un 'hat-trick'

Sarina Wiegman, dont le coaching fut une nouvelle fois gagnant, vivra donc sa troisième finale continentale consécutive dans la peau d'une sélectionneuse. Titrée à la tête des Pays-Bas en 2017, la Néerlandaise de 55 ans avait remis ça cinq ans plus tard avec l'Angleterre dont elle a pris les rênes en 2021.

/ATS