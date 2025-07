L'Angleterre en demi-finale au bout du suspense

L'Angleterre est en demi-finale de l'Euro féminin. A Zurich, les championnes d'Europe ont arraché leur billet aux tirs au but pour un succès 3-2 face à la Suède.

Il a fallu 14 penalties pour départager les deux équipes, comme si Britanniques et Suédoises n'avaient pas envie de quitter la pelouse du Letzigrund. Au bord du gouffre, les Anglaises ont finalement trouvé les ressources mentales pour s'imposer et valider leur place dans le dernier carré.

Et on peut dire que les joueuses de Sarina Wiegman ont eu de la chance, car elles ont été dominées, notamment en première période. Les Scandinaves ont commencé la partie de la meilleure des manières en ouvrant le score dès la 2e minute par la très expérimentée Kosovare Asllani. La joueuse offensive de 35 ans n'a pas manqué sa combinaison avec Stina Blackstenius.

Les Suédoises ont fait encore mieux et c'est cette fois Blackstenius qui a fait payer une défense anglaise pas au niveau à la 25e. L'attaquante d'Arsenal a pris de vitesse une Jessie Carter totalement dépassée. Et si la gardienne Hannah Hampton n'avait pas été à son affaire, les Britanniques auraient pu rejoindre la mi-temps avec un troisième but dans les bagages.

Hormis un tir sur la transversale en début de deuxième mi-temps, les filles de Sarina Wiegman ont eu de la peine à prendre en défaut le bloc scandinave. Et sans un nouvel arrêt de Hampton sur un tir de Blackstenius, les championnes d'Europe en titre auraient pu baisser pavillon.

Et puis Wiegman a fait des changements et les remplaçantes ont permis à l'Angleterre de refaire surface en deux minutes entre la 79e et la 81e. Lucy Bronze a d'abord réduit la marque de la tête, puis Michelle Agmeyang a égalisé en plongeant les Suédoises dans le doute.

Les prolongations n'ont rien donné et c'est finalement au mental que les Anglaises ont pu se qualifier. Les Suédoises ont manqué leurs trois derniers penalties.

L'Angleterre retrouvera l'Italie en demi-finale.

