Franco Baresi, légendaire défenseur de l'AC Milan, est mort

Le légendaire défenseur italien Franco Baresi est mort à l'âge de 66 ans, a annoncé l'AC Milan vendredi.

Capitaine emblématique du club milanais des années 80 et 90, il a remporté trois C1 et six championnats d'Italie avec les Rossoneri.

'Le Milan pleure la disparition de Franco Baresi (qui) restera à jamais, tout comme son maillot numéro 6, une part indissociable et fondamentale de l'ADN et de l'histoire du club', écrit l'AC Milan, dont il était devenu le vice-président honoraire en 2020.

Champion du monde avec l'Italie (sans jouer) en 1982 et finaliste du Mondial-1994, Baresi est considéré comme l'un des plus grands libéros de l'histoire.

L'AC Milan n'a pas précisé les causes du décès de Baresi, qui avait subi une intervention chirurgicale en août 2025 pour se faire retirer un nodule pulmonaire.

'Chers tifosi, il me faudra un peu de temps pour retrouver toutes mes forces', avait-il déclaré dans la foulée.

81 sélections avec l'Italie

Né en Lombardie (nord) en mai 1960, Franchino 'Franco' Baresi avait intégré les équipes jeunes de l'AC Milan en 1974, avant de rejoindre l'équipe première en 1978, à 17 ans et 11 mois.

Il devient titulaire à 18 ans, puis capitaine à 22 avec sa technique, son sens de l'anticipation et du tacle et son caractère de leader qui compensent un physique jugé fluet.

Il formera ensuite avec Paolo Maldini, Mauro Tassotti et Alessandro Costacurta une défense redoutée par tous les attaquants d'Europe.

Deuxième au Ballon d'or 1989 derrière son coéquipier néerlandais Marco Van Basten, Baresi prend sa retraite en 1997, après 719 matches avec les Rossoneri, un record battu par le seul Paolo Maldini.

Outre sa tunique rouge et noir, Baresi a arboré le bleu de la Nazionale à 81 reprises.

Mais après un titre mondial sur le banc en 1982, il n'est pas du voyage au Mexique en 1986, suite à un désaccord avec le sélectionneur. Les tirs au but, en demi-finales du Mondial 1990 puis en finale en 1994, briseront ses espoirs d'un nouveau sacre.

/ATS