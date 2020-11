Europa League: YB bat facilement le CSKA Sofia

En séchant 3-0 le CSKA Sofia en Europa League jeudi, Young Boys a pris trois points importants. Le champion de Suisse peut notamment remercier le Fribourgeois Felix Mambimbi, auteur d'un doublé.

On ne peut pas vraiment dire que ce soit une découverte. Une révélation, peut-être. Felix Mambimbi traîne depuis un moment - près de deux ans - dans la première équipe de Young Boys. Quelques titularisations en Super League, des entrées régulières, et parfois un but, jamais vraiment décisif (il en a inscrit deux en une vingtaine d'apparitions en championnat).

Mais les éloges pleuvent depuis longtemps sur le petit prodige fribourgeois, qui fêtera ses vingt ans en janvier prochain. De la génération 2001 du football suisse, il est l'un des joueurs les plus convoités, les plus regardés à travers l'Europe.

Il lui manquait surtout une soirée pour montrer véritablement l'étendue de son talent, avec un peu plus de temps de jeu. Gerardo Seoane, qui a fait passablement tourner son onze, lui en a offert jeudi soir et l'ancien junior de Schoenberg l'a remercié avec un doublé, face à un CSKA Sofia relativement faible. Mais la Coupe d'Europe, c'est la Coupe d'Europe, et il ne s'agit surtout pas de négliger la performance de Mambimbi, dont la prestation d'ensemble (septante minutes avant d'être remplacé) a été complétée d'une activité et d'efforts au pressing qui ont fatigué plus d'un Bulgare. Comme pour bien faire comprendre à tout le monde que sa place est désormais plus sur le terrain que sur le banc.

Complément idéal de Nsame

La revendication peut s'entendre, mais il y a du monde devant lui (Elia, notamment). A YB, pour l'instant, Mambimbi est un peu la coqueluche. Dans un Wankdorf qui sonnait creux, c'est vers lui que les encouragements de ses coéquipiers remplaçants d'un soir abondaient le plus.

Ceux-là se sont levés lorsqu'il a ouvert le score d'une subtile pichenette après même pas deux minutes de jeu, suite à une séquence où l'international M21 a montré qu'il pouvait être un idéal complément de Jean-Pierre Nsame. Sur un long ballon de Jordan Lefort, le Camerounais est allé au duel pour focaliser l'attention de deux défenseurs du CSKA, pendant que Mambimbi a pris l'espace où était tombée la balle pour filer au but.

Sa seconde réalisation? Elle est arrivée à la demi-heure de jeu, lorsqu'au terme d'une attaque rapide, il a repris de la tête un centre de Christian Fassnacht, volant la vedette à Nsame qui attendait la balle au deuxième poteau. Entre-temps, Miralem Sulejmani avait inscrit le 2-0 après une feinte qui se moquait allègrement des défenseurs adverses.

YB, vrai challenger de l'AS Rome

Le club de Sofia est dernier de cette poule, et ce n'est pas tout un fait un hasard: son recrutement se centre principalement sur des joueurs de divisions inférieures (françaises, italiennes, anglaises...) en quête d'un petit contrat et ravis de jouer l'Europe. En réglant vite le sort de cette rencontre, YB entendait aussi signifier qu'il est probablement le principal challenger de l'AS Rome dans ce groupe.

Le 1-1 à Cluj de la semaine dernière doit simplement faire office d'accident, sachant que les Roumains en ont pris cinq en Italie jeudi. A mi-parcours, les Bernois sont deuxièmes au classement et comptent bien le rester jusqu'au bout. Même s'il y aura deux matches à l'extérieur (CSKA Sofia puis l'AS Rome) avant une éventuelle 'finale' à domicile contre Cluj le 10 décembre. Gageons que Felix Mambimbi aura encore un rôle à jouer d'ici là.

/ATS