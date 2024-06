Euro 2024: l'Angleterre et l'Espagne en lice ce soir

Les 8es de finale de l'Euro 2024 se poursuivent ce soir. Dès 18h00, l'Angleterre sera aux prises avec la Slovaquie à Gelsenkirchen, alors que l'Espagne affrontera la Géorgie à Cologne dès 21h00

Peu convaincants dans le jeu lors de la phase de groupes conclue avec un succès et deux nuls en ayant marqué deux buts seulement, les Anglais doivent nettement hausser leur niveau s'ils entendent aller loin dans le tournoi. Ils seront a priori favoris face aux Slovaques, mais devront néanmoins se méfier. Le manager Gareth Southgate, de plus en plus contesté par les fans, espère que ses atouts offensifs que sont les Kane, Bellingham et autres Foden ou Saka vont enfin sortir de leur léthargie.

Seul pays ayant fait le plein lors de la première phase, l'Espagne s'avance en favorite face à l'étonnante Géorgie. La Roja dispose d'un mélange efficace entre hommes d'expérience et jeunes prometteurs. Mais les Géorgiens, pour leur première compétition à ce niveau, n'auront rien à perdre. Se qualifier pour les 8es de finale était déjà un exploit inattendu, et tout ce qui vient ensuite est du bonus. Et avec l'épatant gardien Mamadarshvili et les attaquants Kvaratskhelia et Mikautadze, la sélection dirigée par Willy Sagnol dispose d'éléments capables de faire la différence.

/ATS