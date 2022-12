Equipe de Suisse: pas le temps de faire la fête

'Nous sommes rentrés à 2h30 à l'hôtel. Il était un peu tard pour faire la fête...' A en croire Remo Freuler, les Suisses ont basculé très vite en mode huitième de finale dans cette Coupe du monde.

'Nous avons passé le premier tour. Avec la manière, dans la mesure où nous ne voulions pas spéculer sur un nul avec le risque que le Cameroun s'impose devant le Brésil, explique le Zurchois. On savait que c'était possible...'

Un nouveau chapitre s'ouvre désormais pour Remo Freuler et ses coéquipiers avec un tableau qui respire le parfum d'un Euro. 'Portugal, Espagne et France: on va peut-être effectivement bien rejouer l'Euro 2021', sourit-il.

Le premier rendez-vous sera ce huitième de finale face au Portugal dans le stade de Lusail. 'Nous connaissons le Portugal par coeur. Les Portugais nous connaissent par coeur également. Nous avons perdu 4-0 en juin à Lisbonne dans une rencontre que nous avions abordée du mauvais pied', souligne Remo Freuler.

Mais 'une semaine plus tard à Genève, nous avions démontré que ne pouvions les battre (réd: 1-0). Honnêtement, cela sera du 50-50 mardi. Pour l'instant, deux équipes m'ont vraiment impressionné depuis le début de la Coupe du monde: la France et l'Espagne. Pas le Portugal !', clame le milieu de Nottingham.

Sommer et Elvedi ont repris une activité physique

Samedi, Murat Yakin n'a organisé aucune séance collective. A l'exception de Remo Freuler qui a dû répondre aux sollicitations de la presse, les joueurs sont restés à l'hôtel. Selon l'entraîneur adjoint Vincent Cavin, Yann Sommer et Nico Elvedi, les deux grands absents de vendredi, 'ont repris une activité physique'.

Victime d'un méchant coup de froid, le gardien et le défenseur ont trois jours devant eux pour revenir en condition. L'entraînement de dimanche donnera une première indication quant à leur présence pour ce huitième de finale.

