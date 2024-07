Deux matches équilibrés au programme de l'Euro ce soir

Les deux derniers huitièmes de finale de l'Euro 2024 ont lieu ce soir. Ils mettront aux prises la Roumanie et les Pays-Bas dès 18h00 à Munich, puis l'Autriche et la Turquie à Leipzig dès 21h00.

L'affrontement entre Roumains et Néerlandais semble a priori serré. Les deux pays ont obtenu quatre points en phase de groupe, avec un succès, un nul et une défaite. La Roumanie a fini en tête du groupe E, dans lequel les quatre équipes ont terminé avec le même nombre de points, alors que les Pays-Bas ont pris la troisième place de la poule D. Sur le papier, les Oranje disposent des meilleures individualités, mais le collectif roumain est peut-être mieux huilé.

Autriche - Turquie opposera deux sélections qui ont plutôt convaincu jusqu'ici, avec six points chacune, soit deux victoires et une défaite. Les Autrichiens ont terminé en tête du groupe D devant la France et les Pays-Bas, alors que les Turcs ont pris la deuxième place de la poule F derrière le Portugal. Ce match devrait être spectaculaire.

/ATS