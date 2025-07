Bronze a joué avec une fracture du tibia

L'Anglaise Lucy Bronze a joué tout l'Euro 2025 avec un tibia gauche fracturé. 'Mais personne ne le savait', a révélé Bronze à la 'BBC' après la finale à Bâle.

Bronze était la joueuse la plus âgée des 'Lionesses' au Championnat d'Europe et, malgré sa blessure, elle a passé 598 minutes sur le terrain - seules trois autres joueuses anglaises ont accumulé plus de temps de jeu. La date exacte de sa blessure n'a pas été précisée. En quart de finale déjà, elle avait fait sensation en se mettant un bandage autour de la jambe droite et en marquant plus tard le penalty décisif d'un tir puissant lors des tirs au but.

En finale, elle a été remplacée pendant les prolongations - mais pas à cause du tibia : 'Je me suis blessée aujourd'hui (dimanche) au genou de l'autre jambe', a décrit Bronze.

L'entraîneur Sarina Wiegman a loué la 'mentalité folle' de sa défenseuse expérimentée. Pendant ce temps, l'ancienne coéquipière de Bronze et experte de la BBC Ellen White a déclaré: 'Je le dis de manière positive, mais elle est inhumaine.'

/ATS