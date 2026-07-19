Espagne - Argentine : suivez la finale du Mondial en direct

C’est l’heure du verdict. Après un mois de compétition riche en émotions, la Coupe du monde 2026 connaît son épilogue ce dimanche avec une finale de prestige entre l’Espagne et l’Argentine. Deux nations majeures du football mondial se disputent le trophée suprême au MetLife Stadium, dans une rencontre qui promet intensité, spectacle et suspense.

Suivez la finale de la Coupe du monde 2026 en direct sur cette page. / mlm