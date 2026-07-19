Espagne - Argentine : suivez la finale du Mondial en direct

La Coupe du monde 2026 s’achève ce dimanche avec la finale qui oppose l’Espagne à l’Argentine ...
Espagne - Argentine : suivez la finale du Mondial en direct

La Coupe du monde 2026 s’achève ce dimanche avec la finale qui oppose l’Espagne à l’Argentine. À East Rutherford, les champions d’Europe défient les tenants du titre des 21h.

L’Espagne de Lamine Yamal et l’Argentine de Lionel Messi se retrouvent ce dimanche en finale de la Coupe du monde 2026. (Photo : AP Photo/Rebecca Blackwell.) L’Espagne de Lamine Yamal et l’Argentine de Lionel Messi se retrouvent ce dimanche en finale de la Coupe du monde 2026. (Photo : AP Photo/Rebecca Blackwell.)

  C’est l’heure du verdict. Après un mois de compétition riche en émotions, la Coupe du monde 2026 connaît son épilogue ce dimanche avec une finale de prestige entre l’Espagne et l’Argentine. Deux nations majeures du football mondial se disputent le trophée suprême au MetLife Stadium, dans une rencontre qui promet intensité, spectacle et suspense.

Suivez la finale de la Coupe du monde 2026 en direct sur cette page. / mlm


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «Mondial 2026»

Rubriques du dossier
Le Mondial sans la Suisse, allez-vous continuer de regarder ?

Le Mondial sans la Suisse, allez-vous continuer de regarder ?

Nati : la fierté au lendemain de l’élimination

Nati : la fierté au lendemain de l’élimination

Nicole Petignat rouge de colère après l’expulsion de Breel Embolo

Nicole Petignat rouge de colère après l’expulsion de Breel Embolo

Suisse – Argentine : suivez le quart de finale du Mondial en direct

Suisse – Argentine : suivez le quart de finale du Mondial en direct

Actualités suivantes

Lamine Yamal et Pedro Porro présents

Lamine Yamal et Pedro Porro présents

Football    Actualisé le 19.07.2026 - 20:13

Michel Pont : « Ça va être une finale explosive ! »

Michel Pont : « Ça va être une finale explosive ! »

Football    Actualisé le 19.07.2026 - 12:37

Alain Berset appelle la FIFA à protéger le football des pressions

Alain Berset appelle la FIFA à protéger le football des pressions

Football    Actualisé le 19.07.2026 - 11:44

Tuchel: « J'espère que les joueurs pourront être fiers un jour »

Tuchel: « J'espère que les joueurs pourront être fiers un jour »

Football    Actualisé le 19.07.2026 - 08:22

Articles les plus lus

Un match de folie à Miami

Un match de folie à Miami

Football    Actualisé le 19.07.2026 - 01:09

Tuchel: « J'espère que les joueurs pourront être fiers un jour »

Tuchel: « J'espère que les joueurs pourront être fiers un jour »

Football    Actualisé le 19.07.2026 - 08:22

Maîtrise espagnole contre furia argentine, opposition de styles

Maîtrise espagnole contre furia argentine, opposition de styles

Football    Actualisé le 19.07.2026 - 11:38

Alain Berset appelle la FIFA à protéger le football des pressions

Alain Berset appelle la FIFA à protéger le football des pressions

Football    Actualisé le 19.07.2026 - 11:44

La dernière danse de Didier Deschamps

La dernière danse de Didier Deschamps

Football    Actualisé le 18.07.2026 - 04:04

Neuchâtel Xamax réussit sa générale

Neuchâtel Xamax réussit sa générale

Football    Actualisé le 18.07.2026 - 09:41

Un match de folie à Miami

Un match de folie à Miami

Football    Actualisé le 19.07.2026 - 01:09

Maîtrise espagnole contre furia argentine, opposition de styles

Maîtrise espagnole contre furia argentine, opposition de styles

Football    Actualisé le 19.07.2026 - 11:38