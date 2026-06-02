Dans les coulisses de la Nati (1/3) : le team manager

Episode 1 : le team manager

Le team manager porte sur ses épaules une très grande partie de l’organisation de la logistique pour les grands rendez-vous. Le Fribourgeois Damien Mollard résume son travail à « faire tourner toute la partie "organisation" autour de l’équipe nationale ». Parmi ses nombreuses tâches figure donc toute la mise en place du voyage, avec les trajets en avion et en bus, les hôtels, etc… Aussi, Damien Mollard et ses deux collègues actifs dans le pôle « coordination et management » s’occupent de la partie administrative, de l’organisation de la sécurité des joueurs et sont en contact permanent avec la FIFA et les acteurs sur place. Avant le déplacement outre-Atlantique, cette équipe s’est chargée d’échanger avec les clubs des joueurs pour assurer leur arrivée au bon moment au sein de l’équipe nationale. Ils ont aussi parlé avec les familles des joueurs et des membres du staff pour leur faciliter la vie lors de la Coupe du monde : « On a développé dernièrement cet aspect-là, car il est très important pour les joueurs. (…) Ça fait du bien d’avoir des visites et de sentir la famille près de soi pour le soutien. (…) Il y aura des plages où les joueurs pourront les rencontrer et où ils auront du temps pour se divertir », souligne Damien Mollard qui indique toutefois que les familles ne seront pas dans le même hôtel que l’équipe de Suisse.

Le Fribourgeois et ses collègues doivent relever plusieurs défis, dont celui des complexités administratives aux Etats-Unis et celui du respect du budget. Ils ne prennent toutefois pas les décisions seuls : « Ce travail se fait en coordination au quotidien avec le staff. (…) On doit s’assurer que le staff ait toujours les dernières infos. (…) L’objectif final, c’est que les joueurs et le staff technique puissent se concentrer uniquement sur le football », résume Damien Mollard qui souligne que l’anticipation est primordiale, tout comme la capacité à être réactifs. /mle