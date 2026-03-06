Pas de but entre Xamax et Nyon

L’attaquant « rouge et noir » Shkelqim Demhasaj aurait pu débloquer la situation en première mi-temps à deux reprises : d’abord sur une aile de pigeon qui a bien failli tromper le portier vaudois Melvin Mastil, puis sur une frappe qui a terminé dans le petit filet extérieur.

En deuxième période, le staff neuchâtelois a tenté d’apporter un peu de sang neuf, notamment avec les entrées de Salim Ben Seghir et de Liridon Mulaj. « Ils ont amené un petit peu plus de technique dans ce milieu de terrain », analyse Sébastien Fonbonne.

À la 76e minute, les deux joueurs se sont même fait auteurs d’un bel enchaînement de passes, conclu par une frappe de Liridon Mulaj, qui a terminé sur le poteau de la cage vaudoise.

Malgré sa bonne entrée en jeu, ce dernier n’était de loin pas satisfait de la performance des siens, lui qui ne se contente pas de ce cinquième blanchissage de la saison. « Il y a 0-0, ok, mais on doit gagner », explique Liridon Mulaj. « Je pense qu’il fallait plus de mouvements et, à la fin, de l'efficacité. Sur les occasions qu'on a, on doit en mettre au moins une », ajoute-t-il.