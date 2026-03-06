Pas de but entre Xamax et Nyon

Neuchâtel Xamax quitte Colovray sans victoire. Les Neuchâtelois et le Stade Nyonnais se sont séparés sur un score nul et vierge, 0-0, vendredi lors de la 25e journée de Challenge League de football. Les 467 spectateurs présents n’ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent.
Après une défaite rageante en toute fin de match à Vaduz il y a deux semaines, puis un match nul 0-0 face au FC Wil à la Maladière le week-end dernier, les Neuchâtelois voulaient renouer avec la victoire. Mais les Xamaxiens ont manqué de créativité offensive pour s’imposer, même si ce sont les hommes des entraîneurs du soir, Sébastien Fonbonne et Pascal Oppliger – Anthony Braizat étant suspendu et en tribune – qui se sont montrés les plus dangereux. Sébastien Fonbonne relève ce manque de fluidité offensive : « Si on regarde toutes les actions […] on va s'apercevoir qu'on avait plein de situations. […] Dans la zone 3, fin de zone 2, on n'a pas été bon. »
Sébastien Fonbonne : « On est en manque d'efficacité en ce moment. C'est à nous de trouver les solutions. »
L’attaquant « rouge et noir » Shkelqim Demhasaj aurait pu débloquer la situation en première mi-temps à deux reprises : d’abord sur une aile de pigeon qui a bien failli tromper le portier vaudois Melvin Mastil, puis sur une frappe qui a terminé dans le petit filet extérieur.
En deuxième période, le staff neuchâtelois a tenté d’apporter un peu de sang neuf, notamment avec les entrées de Salim Ben Seghir et de Liridon Mulaj. « Ils ont amené un petit peu plus de technique dans ce milieu de terrain », analyse Sébastien Fonbonne.
À la 76e minute, les deux joueurs se sont même fait auteurs d’un bel enchaînement de passes, conclu par une frappe de Liridon Mulaj, qui a terminé sur le poteau de la cage vaudoise.
Malgré sa bonne entrée en jeu, ce dernier n’était de loin pas satisfait de la performance des siens, lui qui ne se contente pas de ce cinquième blanchissage de la saison. « Il y a 0-0, ok, mais on doit gagner », explique Liridon Mulaj. « Je pense qu’il fallait plus de mouvements et, à la fin, de l'efficacité. Sur les occasions qu'on a, on doit en mettre au moins une », ajoute-t-il.
Liridon Mulaj : « Non, il n'y a rien à être content. »
Du côté nyonnais, les occasions franches se sont faites plus rares. Edin Omeragic n’a réellement été sollicité qu’à une seule reprise, à la 53e minute, lorsqu’il a dû s’étendre de tout son long pour détourner du bout du pied un ballon qui se dirigeait vers son petit filet. Le défenseur xamaxien Yoan Epitaux, entré à la mi-temps pour remplacer Siloh Reinhard, sorti sur blessure à la cheville, n’était pas satisfait non plus. « Je pense qu'on est peut-être un peu chanceux de ne pas encaisser ce soir », concède le Jurassien, qui ne s’est pas offert de victoire le jour de ses 25 ans.
Yoan Epitaux : « On a eu de la peine à se projeter en tant qu'équipe. »
Autre point noir pour Neuchâtel Xamax : la blessure de Gonçalo Sacramento, sorti sur civière après s’être blessé au genou. Le diagnostic précis n’est pas encore connu.
Au classement, Xamax reste 5e avec quatre points d’avance sur Rapperswil. Les « rouge et noir » affronteront Rapperswil le dimanche 15 mars à la Maladière à 14h00 pour la prochaine rencontre de championnat. /mne-yca