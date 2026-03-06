Neuchâtel Xamax repart de Nyon avec un point après un match nul 0–0. Dans une rencontre fermée et disputée, les hommes d’Anthony Braizat ont tenté de trouver la faille face à un Stade Nyonnais bien organisé, mais les deux équipes ont manqué de précision dans les derniers mètres. Les occasions ont été rares et aucune des deux formations n’est parvenue à faire la différence. Les « rouge et noir » enchaînent ainsi un troisième match sans marquer en Challenge League de football. Développement suit / fph
Xamax et le Stade Nyonnais se quittent sans but
