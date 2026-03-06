Xamax et le Stade Nyonnais se quittent sans but

Neuchâtel Xamax et le Stade Nyonnais se sont quittés sur un score nul et vierge 0–0 vendredi ...
Xamax et le Stade Nyonnais se quittent sans but

Neuchâtel Xamax et le Stade Nyonnais se sont quittés sur un score nul et vierge 0–0 vendredi soir lors de la 25e journée de Challenge League de football.

Anthony Braizat, coach de Neuchâtel Xamax (Photo : Georges Henz) Anthony Braizat, coach de Neuchâtel Xamax (Photo : Georges Henz)

Neuchâtel Xamax repart de Nyon avec un point après un match nul 0–0. Dans une rencontre fermée et disputée, les hommes d’Anthony Braizat ont tenté de trouver la faille face à un Stade Nyonnais bien organisé, mais les deux équipes ont manqué de précision dans les derniers mètres. Les occasions ont été rares et aucune des deux formations n’est parvenue à faire la différence. Les « rouge et noir » enchaînent ainsi un troisième match sans marquer en Challenge League de football. Développement suit / fph


