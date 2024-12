Unanimité autour du budget à Val-de-Ruz

La discussion sur le budget s’est surtout prolongée en raison d’un amendement du Parti socialiste. Celui-ci demandait d’augmenter de 15% les subventions accordées à la culture et plus particulièrement à deux événements majeurs, les Jardins musicaux et Poésie en arrosoir. Le Conseil général a refusé cette proposition par 26 non contre dix oui et une abstention.

Simon Monnard s’est clairement positionné dans le camp des opposants au nom des Vert’libéraux : « Je ne remets pas en cause la pertinence d’accorder des subventions supplémentaires pour certaines associations », a affirmé l’unique membre de son parti. « Mais il faudra certainement le faire de manière plus réfléchie. J’ai l’impression que là c’était plutôt une manière de pousser à la corde pour faire des dépenses supplémentaires. »