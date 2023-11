Augmentation record de footballeuses dans le canton

Au cours de ces deux dernières années, le football féminin neuchâtelois (et suisse) a connu une croissance sans précédent. L’Association suisse parle d’une augmentation de licenciées de 31'400 à 41'100, soit un tiers de pratiquantes en plus, toutes âges confondus. C’est encore plus vrai pour l’Association neuchâteloise de football. La croissance est exponentielle. L’ANF compte aujourd’hui 831 filles et femmes licenciées contre 535 deux ans plus tôt : l’augmentation se chiffre là à 55%.





Les esprits se sont ouverts

On peut réellement parler d’explosion, parce qu’avant cela, de 2014 à 2022, le nombre de footballeuses licenciées à l’ANF n’avait pas progressé de manière significative : il avait oscillé entre 450 et 550, connaissant même un léger fléchissement durant la pandémie. Les efforts de promotion entrepris en faveur de ce développement aussi bien par l’ASF que par l’association neuchâteloise ont payé. D’une manière générale, les esprits se sont ouverts. C’est plus qu’un effet de mode selon Jean-Pierre Marcon, qui s’occupe du football féminin à l’ANF : « Beaucoup de femmes aiment le football et le font avec plaisir. C’est une évolution réjouissante ».