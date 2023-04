Le FCC déroule, Xamax M21 s’écroule

Le FC La Chaux-de-Fonds s’offre un festival offensif. Les hommes de Pascal Oppliger ont aisément pris la mesure du FC la Sarraz-Eclépens 4-0 samedi soir en 1re Ligue de football. À la Charrière, les « jaune et bleu » ont débloqué la situation dès la première mi-temps avec deux réussites signées Léo Bitterli (32’) et Steve Endrion (41’). Un avantage que le FCC a renforcé par la suite grâce aux buts de Dany Cattin (73’) et Jimmy Frossard (92’). Au classement, les Chaux-de-Fonniers confortent leur 7e rang et reviennent à sept points du podium.





Xamax M21 tombe à l’extérieur

Dans le groupe 2, les moins de 21 ans de Neuchâtel Xamax n’ont pas connu les joies de la victoire samedi. Les « rouge et noir » se sont inclinés 1-0 sur la pelouse du FC Soleure. La seule réussite de cette partie a été inscrite à la 22e minute de jeu.

Après ce revers, les Xamaxiens occupent le 9e rang du classement. Ils comptent onze unités de retard sur la troisième place et huit points d’avance sur la barre synonyme de relégation. /gjo