Coffrane et le FCC sur le carreau

Le samedi a mal commencé pour les clubs neuchâtelois alignés en 1re Ligue de football. A domicile, le FC Coffrane s’est incliné contre US Terre Sainte sur le score de 4 à 2. Les Vaudruziens menaient pourtant 2-0 après 24 minutes de jeu, grâce à des buts de Muhidin Becirovic et Tchaing Joao. Les Vaudois ont ensuite renversé la rencontre, grâce à quatre réussites à la 30e, 65e, 75e et 81e minute.

A noter que six cartons ont été distribués lors de cette rencontre, dont deux rouges à l'encontre du FC Coffrane. Le gardien Oupoh Maxime Nagoli (51e) et Kevin Monnier (71e) ont été expulsés.





Défaite claire pour le FCC

De son côté, le FC La Chaux-de-Fonds s’est fait corriger 3-0 en déplacement contre Naters Oberwallis. Les Valaisans ont fait la différence en deuxième mi-temps, avec trois buts inscrits à la 50e, 53e et 81e.

Au classement du groupe 1, Coffrane est troisième avec 26 points et le FCC sixième avec 22 points. Les M21 de Servette dominent la saison avec 37 points. /swe