Le FCC royal dans le dernier quart d'heure

Le FC Chaux-de-Fonds force son destin sur la fin. En 1re Ligue de football, l’équipe de Pascal Oppliger a dominé le FC Meyrin 2-0, samedi au stade de La Charrière. Elle a inscrit ses deux buts dans l’ultime quart d’heure de jeu à la suite des réussites de Mylord Kasai (74e) et Bile Bidre (80e). Ces deux buts tombés en l'espace de six minutes ont permis au FCC d'empocher la totalité de l'enjeu et de se rapprocher à une longueur de leur adversaire au classement du groupe 1. Les Chaux-de-Fonniers occupent actuellement le 6e rang avec 3 points de retard sur le FC Monthey, 2e, mais aussi avec un match en plus. /mne