Stéphane Henchoz : « Une liste cohérente et sans grande surprise »

La liste des 26 joueurs présélectionnés par Murat Yakin pour la Coupe du monde au Qatar est « sans grande surprise et cohérente » aux yeux de Stéphane Henchoz. L’ancien défenseur international suisse et entraîneur relève néanmoins que la sélection ne comporte que deux défenseurs latéraux de formation, Ricardo Rodriguez et Silvan Widmer. « À ce poste, il n’y a pas l’embarras du choix. On aurait pu penser qu’un Kevin Mbabu soit dans la liste (NDLR Il n’est que réserviste), mais dernièrement il n’était pas en forme et ne joue pas trop dans son club (Fulham). Jordan Lotomba (Nice), c’est pareil. Il n’y a donc pas beaucoup de latéraux de métier, mais un Renato Steffen a déjà joué dans cette position-là. Murat Yakin se dit sans doute que c’est un joueur qui peut jouer latéral, notamment dans un système à trois derrière. Je pense qu’il a réfléchi dans ce sens avec certains joueurs capables de couvrir différents postes », analyse Stéphane Henchoz.