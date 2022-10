Xamax M21 se reprend, le FCC trébuche

Neuchâtel Xamax M21 retrouve le sourire. Après une défaite face à Rotkreuz la semaine dernière, les joueurs de la Maladière ont pris la mesure de Dornach samedi après-midi en 1re Ligue de football. Menés 1-0 à la pause, la relève « rouge et noir » a fait la différence en deuxième période en inscrivant notamment 4 buts en 15 minutes. Ce résultat permet à Neuchâtel Xamax M21 de remonter à la 5e place du classement.





Le FCC finalement vaincu

Après huit matches sans défaites en championnat, le FC La Chaux-de-Fonds a chuté 3-1 sur la pelouse de Concordia Lausanne samedi. Les « jaune et bleu » ont pourtant ouvert le score à la 12e minute de jeu par l’intermédiaire de Dany Cattin. Un avantage de courte durée puisque les Vaudois ont répliqué trois minutes plus tard. C’est finalement après… 11 et 20 minutes de temps additionnel que le FCC a cédé.

Après ce revers, les Chaux-de-Fonniers reculent au 7e rang du classement. /gjo