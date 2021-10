Xamax perd à nouveau

Neuchâtel Xamax est toutefois revenu des vestiaires avec la détermination d’ouvrir la marque. L’équipe d’Andrea Binotto s’est montrée beaucoup plus entreprenante après la pause. Entreprenante mais pas tranchante : sa domination était stérile. Et ce qui devait arriver arriva : bien servi par Dario Ulrich, Simone Rapp crucifiait d’une coup de tête appuyé le portier Théo Guivarch. Il restait un quart d’heure à jouer. L’équipe d’Andrea Binotto, plutôt brouillonne sur la fin, n’a jamais fait mine de pouvoir égaliser. Elle a encaissé le second but dans les arrêts de jeu. Si le match s’est achevé dans la confusion à la suite d’une décision très discutable de l’arbitre, Neuchâtel Neuchâtel Xamax fait soudain du surplace et recule à la troisième place du classement de Challenge League. /mne