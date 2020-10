Jason Mbock, un jeune talent sur l’aile droite « rouge et noir »

« Un travailleur, avec une bonne pointe de vitesse et qui aime faire des passes décisives ». Jason Mbock décrit ses qualités, mais concède volontiers quelques faiblesses et des aspects dans lesquels il doit progresser. Il reconnaît par exemple qu’il doit encore travailler sa finition et gagner en régularité.

Le milieu offensif de 20 ans a rejoint en septembre les rangs de Neuchâtel Xamax FCS. Il a été prêté par Angers SCO pour une année. Ce sera sa première expérience à l’étranger.