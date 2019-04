Un bon point pour Neuchâtel Xamax FCS

Neuchâtel Xamax FCS assure l'essentiel en Super League de football. Après deux victoires de rang en championnat, le club « rouge et noir » n’a pu faire mieux qu’un match nul 1-1 face à GC samedi soir à la Maladière. Néanmoins, ce petit point décroché devant 7’137 spectateurs pourrait bien compter dans la course au maintien. A cinq matches du terme du championnat, les Xamaxiens comptent neuf points d’avance sur leur adversaire du jour.

Neuchâtel Xamax FCS n’a pas entamé de la meilleure des manières ce match de bas de classement. En effet, les hommes de Stéphane Henchoz ont encaissé le premier but de la partie dès la 8e minute de jeu. Une réussite signée Julien Ngoy qui a pu profiter d’un rebond laissé par Laurent Walthert et ainsi donner l’avantage aux Zurichois. Les « rouge et noir » ont ensuite tout donné pour revenir au score mais les Xamaxiens ont cruellement manqué de réalisme pour y parvenir. Jusqu’à la 75e minute de jeu et l’égalisation salvatrice de Raphaël Nuzzolo, bien lancé par Samir Ramizi. Malgré une fin de match mouvementée dans laquelle les deux équipes auraient pu prendre l’avantage, plus rien n'a été marqué.

Au classement, la troupe de Stéphane Henchoz conserve neuf points d’avance sur Grasshoper et ne compte plus qu’un point de retard sur le FC Zurich avant les matches de dimanche. /gjo