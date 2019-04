Xamax, c'est génial!

Tout va très vite dans le football depuis que ses dirigeants ont instauré la victoire à trois points. Déjà annoncé relégué à Noël avec quatre points de retard sur GC, Neuchâtel Xamax FCS a reversé la situation et lorgne désormais sur une place lui permettant de se sauver directement en Super League, celle occupée par le FC Zurich. Il reste six journées à disputer et voilà que c’est tout Zurich qui commence à trembler. Le FCZ possède plus que deux points d’avance sur Xamax tandis que GC est largué à neuf unités.

En ce lundi pascal, la Maladière avait revêtu ses plus beaux apparats printaniers (guichets fermés avec 12'000 spectateurs) pour accueillir le double champion en titre, Young Boys. Au terme d’un match maîtrisé de bout en bout tant sur le plan individuel que collectif, Neuchâtel Xamax FSC s’est imposé 1-0 et inflige aux Bernois leur deuxième défaite en championnat cette saison.

Le terme d’exploit est peut-être un peu fort, mais la prestation doit être inscrite en gras et souligné dans ce match qui fera date (à condition de se sauver).

Contre YB, on retiendra bien sûr l’ensemble de l’œuvre, mais on louera encore davantage la partition défensive digne d’une bonne équipe de Super League. Laurent Walthert aura blanchi devant la meilleure attaque de Super League, emmenée pourtant par le meilleur buteur du championnat, Guillaume Hoarau. Pour une fois le Parisien est resté muet, au contraire de Kemal Ademi qui a donné la victoire aux siens à un quart d'heure de la fin du match.

Avec la venue de GC samedi prochain à la Maladière, la formation de Stéphane Henchoz aura l’occasion d’enterrer les sauterelles au classement et de, pourquoi pas, dépasser le FC Zurich qui reçoit Sion.

La victoire à trois points évitera à quiconque de s’enflammer du côté de Neuchâtel Xamax FCS. Toujours est-il que cette équipe est désormais une équipe de Super League. Plus personne ne peut dire le contraire. /yra

Le télégramme:

Neuchâtel Xamax - Young Boys 1-0 (0-0)

12'000 spectateurs (guichets fermés). Arbitre Hänni. But: 73e Ademi 1-0.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Sejmenovic, Oss, Djuric; Gomes, Di Nardo (70e Corbaz), Pickel (81e Veloso), Kamber; Doudin; Pululu (70e Ademi), Nuzzolo.

Young Boys: Von Balmoos; Camara, Von Bergen, Benito; Schick, Aebischer (78e Gaudino), Lauper (67e Sow), Garcia (64e Fassnacht); Assalé, Hoarau, Nsame.

Notes: Neuchâtel Xamax sans Serey Dié (suspendu). Young Boys sans Moumi Ngamaleu (suspendu), Sulejmani (blessé) et Mbabu (non-convoqué). Avertissements: 38e Djuric. 38e Nsame. 73e Ademi.

Résultats: Lugano - Zurich 3-0 (1-0). Sion - Bâle 0-3 (0-1). Grasshopper - Thoune 1-1 (0-0). St-Gall - Lucerne 1-2 (0-1). Neuchâtel Xamax FCS - Young Boys 1-0 (0-0).

Classement: 1. Young Boys 30/78 (79-28). 2. Bâle 30/56 (55-39). 3. Thoune 30/40 (53-48). 4. Lugano 30/37 (42-42). 5. Sion 30/37 (45-47). 6. Lucerne 30/37 (44-52). 7. St-Gall 30/36 (41-51). 8. Zurich 30/34 (36-44). 9. Neuchâtel Xamax FCS 30/32 (38-56). 10. Grasshopper 30/23 (27-53).