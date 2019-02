Nouveau contingent sous toit pour le FCC grâce au FC Sion

Le FC La Chaux-de-Fonds tient son effectif pour le second tour du championnat de Promotion League de football. Le club de La Charrière a annoncé vendredi avoir engagé trois nouveaux joueurs. Le gardien Angelo Meneses, formé au FCC, en provenance de Azzurri Lausanne, et deux jeunes en provenance du FC Sion. Les milieux axiaux Allan Grun (formé au FC Metz) et Semih Ocakli (formé au RC Strasbourg) ont été prêtés gracieusement par Christian Constantin. Le président du club valaisan, ami de son homologue chaux-de-fonnier Sadry Ben Brahim, s’est approché du FCC afin de lui apporter son aide, à travers ces deux joueurs qui vont donc évoluer sous les couleurs du club de la Métropole horlogère jusqu’à la fin de la saison aux frais du FC Sion.

Un 4e renfort devrait arriver dans les jours à venir. Bastien Descombes, Neuchâtelois évoluant au FC Fribourg, serait sur le point de signer une entente avec le FCC jusqu’à la fin de la saison.

Le contingent est donc au complet avec huit nouveaux joueurs en tout. Lokwa Owembe, Ismael Metheni et Murphy Dimonekene, sont arrivés en janvier, alors Shaip Tela, formé à Neuchâtel Xamax, est arrivé la semaine passée. Le premier test pour le FC La Chaux-de-Fonds sera samedi, pour son dernier match amical de la pause contre le Stade-Ouchy-Lausanne.