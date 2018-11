La victoire échappe encore à Xamax

Match spectaculaire au stade la Maladière samedi soir. Neuchâtel Xamax FCS a partagé l’enjeu avec le FC Zurich 3-3 lors de la 15e journée de Super League de football. Les deux équipes ont offert une deuxième mi-temps complètement folle aux 4'065 spectateurs présents. Les « rouge et noir » croyaient bien tenir leur troisième victoire de la saison eux qui ont fait la course en tête en menant 2-0 puis 3-2.

Les hommes de Michel Decastel semblaient en effet avoir fait le plus dur à l’heure de jeu grâce au doublé de Max Veloso, qui avait ouvert le score à la 22e avant de doubler la mise à la 56e minute de jeu. Mais la partie s’est alors emballée et le joueur du FCZ, Hekuran Kryeziu, a envoyé deux missiles imparables pour remettre les deux équipes à égalité à la 61e et 64e. Entre-temps, les Xamaxiens ont manqué le KO de peu, le lobe de Charles-André Doudin trouvant la barre transversale du but zurichois (62e). Le milieu de terrain a toutefois trouvé la faille à la 66e d’un joli coup de tête permettant à ses couleurs de reprendre l’avantage. Malheureusement pour la formation neuchâteloise, les Zurichois sont encore revenus au score à la 76e grâce à un penalty parfaitement transformé par Benjamin Kololli.

Neuchâtel Xamax peut donc nourrir des regrets de ne pas avoir pris les trois points. Au classement, les « rouge et noir » demeurent lanterne rouge avant leur déplacement dimanche prochain sur le terrain du FC Lugano. /jpp





Le télégramme

Neuchâtel Xamax - Zurich 3-3 (1-0)

4065 spectateurs.

Arbitre: San.

Buts: 22e Veloso 1-0. 56e Veloso 2-0. 61e H. Kryeziu 2-1. 64e H. Kryeziu 2-2. 66e Doudin 3-2. 76e Kololli (penalty) 3-3.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Oss, Sejmenovic, Le Pogam; Veloso (77e Corbaz), Pickel, Di Nardo, Doudin; Karlen (63e Ramizi), Nuzzolo.

Zurich: Brecher; Nef, Bangura, Maxsö; Palsson (60e Dixon); Winter (87e Khelifi), Hekuran Kryeziu, Domgjoni, Kololli; Marchesano, Odey.

Notes: Neuchâtel Xamax sans Djuric, Cicek, Ademi, Santana et Mulaj (blessés). Zurich sans Ceesay, Rüegg, Aliu, Baumann, Kempter, Omeragic et Rohner (blessés). 62e tir sur la barre de Doudin. Avertissements: 43e Nef, 51e Sejmenovic, 71e Di Nardo, 86e Pickel, 92e H. Kryeziu, 92e Odey.

Résultats: Neuchâtel Xamax FCS - Zurich 3-3 (1-0). Young Boys - Lugano 1-0 (0-0).

Classement: 1. Young Boys 15/40 (47-16). 2. Bâle 14/23 (28-28). 3. Thoune 14/22 (30-22). 4. Zurich 15/21 (24-23). 5. St-Gall 14/20 (22-26). 6. Lucerne 14/18 (23-27). 7. Lugano 15/16 (22-28). 8. Sion 14/14 (21-25). 9. Grasshopper 14/14 (17-27). 10. Neuchâtel Xamax FCS 15/12 (21-33).