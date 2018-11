L’exploit de la Nati !

C’est un coup double qui fera date dans l’histoire du football helvétique. L’équipe de Suisse s’est offert le scalp de la meilleure sélection du monde au classement FIFA dimanche soir. La Nati a dominé la Belgique 5-2 à Lucerne lors de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des Nations. Ce succès lui ouvre les portes du tour final de cette compétition. Les hommes de Vladimir Petkovic le disputeront en juin au Portugal. Ils feront face au pays hôte, à l’Angleterre et à la France ou aux Pays-Bas.

La Suisse est passée par tous les états d’âme sur la pelouse alémanique. Alors qu’elle devait l’emporter 1-0, 2-1 ou par deux buts d’écart pour terminer en tête de son groupe, la Nati a été prise à froid par la sélection belge. Thorgan Hazard a signé un doublé (2e et 17e) pour rapprocher ses couleurs de la phase finale. Mais la Suisse s’est accrochée et est revenue de nulle part. Ricardo Rodriguez sur penalty (26e) et un doublé d’Haris Seferovic (31e et 44e) ont permis aux Helvètes de boire le thé avec un sucre d’avance. Et l’impensable s’est produit lorsque Nico Elvedi, coupable sur l’ouverture du score belge, a donner deux longueurs d’avance à la Nati (62e). Seferovic s’est même offert un triplé (84e) pour mettre fin aux espoirs adverses. Sensationnel ! /msc