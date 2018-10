Xamax en route pour le Tessin

Neuchâtel Xamax FCS n’a pas vraiment été favorisé par le tirage au sort. Le club rouge et noir affronte le FC Lugano, au Tessin, mercredi en 8es de finale de la Coupe de Suisse de football. Les rouge et noir sont déjà montés dans le car mardi. Ils passeront deux nuits sur place étant entendu qu’il ne sera pas évident de récupérer de ce long déplacement en vue de la rencontre de championnat samedi à Thoune. Gérer l’effectif est une évidence au cours d’une semaine anglaise qui comprend trois matches en six jours.