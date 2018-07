Le FCC sans joueur pour la reprise

L’effectif du FCC tarde à se former. Le club de football chaux-de-fonnier entame le championnat de Promotion League dans deux semaines, soit samedi 4 août à domicile, contre Stade Nyonnais. Mais une première date butoir tombe déjà ce lundi soir 23 juillet. Elle a trait à la qualification des joueurs. Et à cet effet, un commentaire s'impose.

L'inventaire tout d'abord ! il ne reste que cinq joueurs de la saison dernière : Hugo Doutaz, Roberto Zingarelli, Jospin Edoh, Maël Graf – un junior A – et le gardien Aloïs Massari, au demeurant blessé. Il en faudra bien évidemment plus pour débuter le championnat. Le FCC a jusqu’à ce lundi soir pour déposer les demandes de qualification ad hoc auprès de l’organe faîtier.

Et à ce jour, le club de la Charrière n’a confirmé aucun engagement de nouvel élément : déposer une demande de qualification est une chose, faut-il encore que celle-ci soit accompagnée d’une feuille de transfert valable, signée par l’ancien club.

L’entraîneur Joël Corminboeuf demeure donc dans l’incertitude sur la composition de son groupe pour la reprise. Il lui sera bien difficile de former une équipe compétitive.

Et les dirigeants dans tout cela : Le président François Meuris fait bien plus parler de lui par sa, prétendue, capacité financière que par sa présence à La Charrière. Les deux vice-présidents, eux, Christophe Mareaux et Jean-Pierre Massari laissent l’impression de brasser de l’air.

Le FCC évolue tout de même en troisième division nationale. A ce niveau, il n’y a plus la place pour l’improvisation. La gestion du club dégage actuellement un fort relent d’amateurisme. Le FCC va droit dans le mur. /mne