Neuchâtel Xamax: vivement 2018

C’est par une victoire, la 15e en 18 journées, que Neuchâtel Xamax FCS a terminé vendredi la première partie du championnat de Challenge League de football. Les « rouges et noirs » ont battu Winterthour 2-1 à la Maladière et passeront l’hiver au chaud, puisqu’ils comptent 11 points d’avance sur Servette, mais avec un match de plus que les Genevois. Devant 2'200 spectateurs, les réussites de la formation de Michel Decastel ont été l’œuvre de Mulaj et de Nuzzolo qui répondaient à l’ouverture du score Zurichoise. Tout était dit après 25 minutes, mais surtout avant que la neige vienne recouvrir la pelouse de la Maladière, rendant le jeu difficile.

Neuchâtel Xamax FCS reprendra l’entraînement le 2 janvier 2018 avec un statut de leader incontesté à défendre et une place en Super League à décrocher. Vivement 2018! yra

Télégramme:

Neuchâtel Xamax - Winterthour 2-1 (2-1). 2180 spectateurs. Arbitre: Tschudi. Buts: 6e Huser 0-1. 12e Mulaj 1-1. 24e Nuzzolo 2-1.

Classement: 1. Neuchâtel Xamax FCS 18/46 (40-17). 2. Servette 17/35 (30-15). 3. Schaffhouse 17/33 (35-23). 4. Rapperswil-Jona 17/23 (22-22). 5. Vaduz 17/23 (19-23). 6. Chiasso 17/20 (22-23). 7. Aarau 17/18 (21-26). 8. Wohlen 17/13 (22-39). 9. Winterthour 18/12 (18-28). 10. Wil 17/11 (14-27).