Xamax roi des fins de match

Neuchâtel Xamax FCS a posé un orteil en Super League. Devant plus de 6'000 spectateurs, les protégés de Michel Decastel ont en effet arraché les trois points contre Servette, mardi soir à Genève, dans le match au sommet de la 17e journée du championnat de Challenge League. Le terme arraché est à nouveau bien approprié.

Les footballeurs rouge et noir s’inscrivent vraiment comme des spécialistes des fins de match gagnantes. Tout comme lors de la rencontre aller, ils ont terrassé les Genevois à la faveur des arrêts de jeu pour s’imposer 2-1.

Au terme d’une première mi-temps spectaculaire, digne d’un duel au sommet, Neuchâtel Xamax FCS était mené 1-0 : une ouverture de la marque survenue à la 19e minute de jeu, à la suite d’un centre millimétré de Miroslav Stevanovic sur la tête du Brésilien Nathan. Les Xamaxiens ont même frôlé le pire deux minutes plus tard, en concédant un second but, annulé pour un hors jeu discutable.

Après la pause, Neuchâtel Xamax FCS ne s’est pas laissé impressionner par la très bonne première mi-temps de son adversaire. Fidèle à son habitude, la formation de Michel Decastel a patiemment tissé sa toile face à une équipe genevoise beaucoup moins entreprenante et qui a eu le tort de reculer. Le mérite en revient également au collectif neuchâtelois toujours aussi solidaire et qui excelle dans la circulation du ballon. Et à force d’insister, Raphaël Nuzzolo a provoqué un penalty, qu’il a transformé dans la foulée (88e). Mieux même : tout comme à l’aller, les Genevois allaient boire le calice jusqu’à la lie : sur la dernière action de jeu (95e), Thibault Corbaz a profité du relâchement coupable de la défense adverse, pour inscrire le deuxième but xamaxien d’un tir croisé raz terre.

Neuchâtel Xamax FCS prend ainsi le large en tête du classement de Challenge League avec désormais huit points d’avance sur Servette. /mne