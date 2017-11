L'écart se creuse!

Le froid, la pluie, le vent, la neige parfois…et même le FC Will n’ont pu empêcher Neuchâtel Xamax FSC de continuer sa marche en avant dans le championnat de Challenge League de football.

Dans des conditions de jeu rendues difficiles par la météo, les Neuchâtelois n’ont jamais tremblé pour battre, sans discussion, la lanterne rouge Will sur le score de 3-1. Ils ont également fait montre d'une grande maturité de jeu.

Dominateurs stériles en première période, les Neuchâtelois ont ensuite concrétisé en deuxième mi-temps. L’inévitable Nuzzolo, puis Tréand et enfin Karlen ont ainsi permis aux " rouge et noir " de s’imposer et de prendre provisoirement 8 points d’avance en tête du classement sur Servette qui joue demain à Schaffhouse. La réduction du score saint-galloise relève de l'anecdote /yra.

Télégramme + classement:

Neuchâtel Xamax FCS - Wil 3-1 (0-0). 2246 spectateurs. Arbitre Schnyder. Buts: 64e Nuzzolo 1-0. 75e Tréand 2-0. 86e Karlen (penalty) 3-0. 87e Muslin 3-1.

1. Neuchâtel Xamax FCS 16/40. 2. Servette 15/32. 3. Schaffhouse 15/30. 4. Rapperswil-Jona 16/23. 5. Vaduz 16/22. 6. Chiasso 16/20. 7. Aarau 15/14. 8. Winterthour 16/12. 9. Wohlen 15/11. 10. Wil 16/8.